Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву

Силы ПВО отразили массированную атаку.



В Московском регионе дежурные средства противовоздушной обороны Министерства обороны Российской Федерации отразили попытку атаки беспилотных летательных аппаратов. На подлете к столице было уничтожено в общей сложности 12 беспилотников. О деталях произошедшего сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном канале в мессенджере "Макс".

По словам главы города, атака развивалась в несколько этапов. Первоначально Мэр Москвы сообщил об успешном отражении налета двух беспилотных летательных аппаратов, которые двигались в направлении столицы. Позднее Сергей Собянин обновил информацию, заявив об уничтожении еще десяти воздушных целей силами противовоздушной обороны. Таким образом, общее число нейтрализованных БПЛА составило 12 единиц.

"10 беспилотников уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", — написал Сергей Собянин в своем официальном сообщении.

Мэр подчеркнул, что в районах падения фрагментов оперативно развернута работа профильных ведомств для ликвидации последствий инцидентов.

В настоящее время на всех участках, где были зафиксированы падения обломков сбитых летательных аппаратов, продолжают работать представители экстренных и оперативных служб города, а также силовых ведомств. Специалисты проводят обследование местности на предмет выявления возможных повреждений наземной инфраструктуры и выявления неразорвавшихся элементов конструкций БПЛА. По предварительным данным, благодаря эффективной работе подразделений ПВО, разрушений на земле и пострадавших среди гражданского населения удалось избежать.