Спешно покинувший Россию Игорь Николаев перепугал фанатов

Внезапный отъезд прославленного композитора из страны после недавно перенесенного инфаркта спровоцировал настоящую панику среди его многочисленных поклонников.



66-летний поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев, чьи лирические хиты знает и поет вся страна, неожиданно решил сменить обстановку и уехал из России. Музыкальный мэтр отправился в дальнее зарубежное путешествие вместе со своей молодой супругой, певицей и актрисой Юлией Проскуряковой, и их общей дочерью Вероникой. Местом назначения звездного семейства стал загадочный и далекий Китай.

Радостной и одновременно тревожной новостью легендарный маэстро поделился сам, опубликовав в социальных сетях сочные кадры из поездки. На одном из снимков исполнитель позирует в обниматься с женой прямо на фоне величественных и крутых пейзажей Великой Китайской стены.

"Дух захватывает! Что ж, на одну мечту стало меньше, зато на одну сбывшуюся мечту больше!" — с восторгом прокомментировал долгожданное событие Игорь Николаев.

Композитор также признался, что за океаном его накрыла ностальгия по родному краю. Николаев сравнил своеобразный и тяжелый климат Поднебесной с родными местами: "А климат-то мне знаком: у нас на Сахалине в августе примерно так же влажно, душно, жарко и пасмурно! Хотя, может, сейчас уже все по-другому…"

Подписчики артиста тут же засыпали семейство комплиментами, восхищаясь гармонией и красивыми видами. Однако спешно покинувший Россию Игорь Николаев не на шутку перепугал верных фанатов. Многие пользователи сети с тревогой подвергли сомнению решение артиста покорять крутые горные вершины в условиях тяжелого, душного субтропического климата. Люди вспомнили, что еще совсем недавно музыкант находился на грани жизни и смерти.

Страхи поклонников более чем обоснованы. Не так давно страна с замиранием сердца следила за борьбой Николаева за здоровье. Музыкант экстренно попал в реанимацию с тяжелейшим инфарктом. Композитор перенес сложнейшую операцию на сердце — шунтирование, за которым последовала длительная реабилитация. После выписки артист сильно похудел, сел на жесткую диету и по настоянию врачей старался избегать любых стрессов и физических перегрузок.

Именно поэтому долгий многочасовой перелет, изнуряющая азиатская жара, дикая влажность и тяжелые пешие подъемы в гору вызвали у публики шок. Поклонники искренне переживают, что стремление исполнить давнюю мечту может больно ударить по ослабленному организму маэстро и обернуться опасным рецидивом. В комментариях под снимками люди умоляют артиста беречь себя и не рисковать здоровьем ради красивых кадров.