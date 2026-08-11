Ешьте тазиками и худейте: раскрыто секретное блюдо, которое поможет сбросить вес

Мечта миллионов людей о том, чтобы набивать живот огромными порциями любимой еды и при этом стремительно сбрасывать лишние килограммы, наконец-то получила научное подтверждение.

Многие привыкли ассоциировать процесс похудения с вечным мучительным голодом, крошечными порциями, высчитыванием каждого грамма и постоянным стрессом. Однако совместное исследование ученых из Университета Юты и Университета Джорджа Вашингтона напрочь разрушило этот печальный стереотип, пишет RidLife. Стало известно, как худеть без подсчета калорий, не ужимая себя в объемах еды и не испытывая ни малейшего чувства обделенности. Секрет оказался кроется не в количестве проглоченных калорий, а в так называемой "энергетической плотности" вашей тарелки.

Тазики с едой против лишнего веса

В масштабном климатическом эксперименте приняли участие добровольцы с избыточным весом. Участников разделили на две группы: одни питались по привычной схеме, а другим предложили перейти на низкожировое веганское меню. При этом ключевым условием эксперимента стал режим ad libitum — то есть испытуемым разрешили есть абсолютно любые объемы пищи до полного насыщения! Никто не считал калории и не взвешивал порции.

В рацион веганской группы вошли свежие фрукты, овощи, цельные зерновые культуры и бобовые. Результаты через некоторое время поразили даже самих исследователей: участники растительной группы начали стремительно терять жир, хотя накладывали себе полные тарелки и питались от души.

Выяснилось, что низкожировая растительная диета автоматически снижает энергетическую плотность пищи почти на 30%. Простыми словами: каждый грамм такой еды содержит в разы меньше калорий за счет гигантского количества воды и природной клетчатки. В результате участники веганской группы незаметно для себя начали потреблять в среднем на 357 килокалорий в день меньше;

Секрет сытости без калорийного взрыва

"Это открытие помогает ответить на главный вопрос, который задают почти все: как можно худеть, не считая калории и не истязая себя голодом? Ответ — энергетическая плотность! Растительная пища настолько богата водой и клетчаткой, что вы можете наполнять тарелки до самого верха, чувствовать приятную сытость и при этом терять вес", — подчеркнула ведущий автор исследования Хана Каглеова.

Привычные жесткие диеты терпят крах именно потому, что заставляют человека уменьшать размер порций, что неизбежно приводит к срывам и психологическим психозам. Новая же методика предлагает сместить фокус с ограничения еды на изменение ее состава.

Свежие овощи, сочные фрукты и богатые белкам бобовые разбухают в желудке, даря длительное ощущение сытости и давая мозгу сигнал: "Я сыт, все в порядке". Мечта о похудении без голодовки и кухонных весов стала реальностью — достаточно лишь научиться правильно наполнять свою тарелку.