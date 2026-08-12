Лариса Рубальская рассказала, почему пишет стихи только в Москве

Столичный двор помогает поэтессе писать стихи.

Лариса Рубальская призналась, что пишет стихи только в Москве. О своей особой привязанности к столице поэтесса рассказала в интервью телеканалу «Москва 24».

Много лет Рубальская живет на Кутузовском проспекте. Двор возле дома она сравнивает с парком. Во время прогулок там у нее возникают новые строки.

"Мне не нужны море, горы – это не для меня. Мне вот – московские улицы", – призналась поэтесса.

Особое место в ее памяти занимают "Сокольники". В этом районе прошли детство и юность Рубальской. Она вспомнила, что почти каждый день после школы вместе с друзьями отправлялась гулять в парк. Позднее эти воспоминания легли в основу песни "Сокольники".

Музыку к композиции написал Владимир Мигуля. Рубальская очень дорожила тем, что произведение исполнял сам композитор. Позже она увидела Михаила Боярского с этой песней в программе "Утренняя почта". При этом поэтесса до сих пор не знает, как песня попала к артисту, и добавила, что лично с ним не знакома.