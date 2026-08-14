Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Строительство первого за семь десятилетий нового объекта на легендарной Кольцевой линии метро вошло в свою самую сложную и высокотехнологичную фазу.



В столице стартовал ключевой и наиболее трудоемкий этап возведения станции "Достоевская" Кольцевой линии метрополитена — специалисты приступили к проходке наклонного хода. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

"Это эскалаторный тоннель, соединяющий подземную станцию с вестибюлем. Специалисты работают в сложных гидрогеологических условиях, поэтому применяют технологию замораживания грунта. Длина проходки эскалаторного тоннеля превысит 92 метра", — рассказал Сергей Собянин.

Уникальный объект в самом сердце столицы Строительство станции "Достоевская" без преувеличения можно назвать историческим событием для транспортной системы города. Она станет первой новой станцией, возводимой на Кольцевой линии метро, более чем за 70 лет. Сложнейшие инженерные работы ведутся в условиях плотной исторической застройки в самом центре мегаполиса. Будущий станционный комплекс расположится вдоль Суворовской площади, в непосредственной близости от улиц Самотечной и Дурова, а также Екатерининского парка.

Появление нового пересадочного узла кардинально изменит логистику в этой части города. С открытием "Достоевской" транспортная доступность существенно улучшится сразу для 200 тысяч жителей трех центральных и северных районов столицы — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Кроме того, ввод станции позволит перераспределить пассажиропотоки и разгрузить до 20 процентов нагрузки с действующих станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий.

Возведение столь масштабных транспортных объектов в столице полностью соответствует целям и ключевым инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни", направленного на создание максимально комфортной среды для граждан.

Создание новых станций — это лишь часть масштабной программы развития московского метрополитена. Столица подходит к обновлению рельсового транспорта комплексно, уделяя огромное внимание не только подземным строениям, но и подвижному составу.

Параллельно со строительством инфраструктуры город проводит непрерывное обновление поездов. За последние 10 лет метрополитен получил свыше пяти тысяч современных вагонов. Они уже успешно курсируют по Кольцевой, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской веткам. Кроме того, новейшими составами полностью укомплектовали Большую кольцевую и Троицкую линии.

Особое внимание уделяется одной из самых загруженных артерий — Замоскворецкой линии. В марте 2024 года там началась плановая замена устаревших поездов, а в декабре прошлого года на рельсы вышел инновационный поезд "Москва-2026", признанный одним из самых технологичных и комфортных в мире. В период с 2026 по 2027 год город ожидает поставку суммарно 700 новых вагонов. Они полностью завершат обновление зеленой ветки и выйдут на строящуюся Рублево-Архангельскую линию.

По темпам обновления поездов Москва уверенно занимает лидирующие позиции среди крупнейших мегаполисов Европы и Америки. Столичная программа модернизации транспорта стала мощным локомотивом для развития машиностроения по всей России.

"Масштабные заказы столицы формируют долгосрочные производственные цепочки. Мы стимулируем разработку новых технологий, создание производственных мощностей, даем работу тысячам специалистов. Даже в условиях санкционного давления российские предприятия успешно замещают импортные технологии", — подчеркнул Сергей Собянин.

В производстве деталей для московских поездов задействованы предприятия из десятков регионов страны. Так, Санкт-Петербург поставляет качественные дверные системы и комплексы видеонаблюдения. Тверская область снабжает вагоны климатическим оборудованием, световыми линиями, навигационными панелями и деталями отделки. Владимирская область производит мощные тяговые двигатели, а подмосковное Демихово — надежные редукторы. Ростовская область поставляет цифровые информационные системы, Нижегородская область — прочные салонные поручни, а Республика Татарстан — анатомические сиденья для пассажиров и кресла для машинистов.

Все новые составы обслуживаются по контракту жизненного цикла, согласно которому производитель несет полную ответственность за техническое состояние вагонов в течение 30 лет. Это дает столице гарантию безупречной безопасности пассажиров, а отечественным машиностроителям — возможность сохранять рабочие места и совершенствовать технологии.