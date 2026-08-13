Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и первый заместитель председателя Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин посетили Ликино-Дулевский лицей, где ведётся строительство пристройки на 550 мест. Об этом говорится в сообщении пресс-службы подмосковного правительства.

Сдача объекта запланирована на 1 сентября 2027 года.

Необходимость строительства возникла после того, как один из корпусов лицея признали аварийным в 2024 году. Школьников перевели в действующий корпус, где занятия пришлось организовать в две смены.

«В следующем году к 1 сентября планируем сдать большую пристройку – это снимет вторую смену и позволит ребятам больше заниматься после обеда спортом и творчеством. Выпускники Ликино-Дулевского лицея ежегодно показывают отличные результаты – поступают на бюджет в ведущие вузы страны», – сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Панин обратил внимание на практическую сторону решения. «Вместо того чтобы ремонтировать старое здание, целесообразнее построить новое – тем более что уже есть инфраструктура действующего корпуса с стадионом и игровыми площадками. С 1 сентября в лицее откроют инженерные и медицинские предпрофессиональные группы», – сказал он.

Новое трёхэтажное здание площадью более 6,5 тысячи квадратных метров соединится с основным корпусом тёплым переходом. Строительная готовность объекта составляет 5%, на площадке работают 45 человек.

К 1 сентября этого года в Орехово-Зуевском округе Московской области также откроются четыре школы после капитального ремонта. Это соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».