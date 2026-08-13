Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей

Знаменитая телесваха страны жестко разгромила популярный женский обряд и озвучила трезвую правду о браке, которая заставит многих девушек снять розовые очки.



62-летняя телеведущая и главная сваха страны Роза Сябитова не осталась в стороне от народных суеверий, набирающих популярность в праздник Медового Спаса. В беседе с журналистами разъяренная из-за человеческой глупости звезда экрана в присущей ей резкой и бескомпромиссной манере высмеяла глупый ритуал для приманивания женихов. Речь идет про древнее поверье, согласно которому одиноким девушкам советуют натирать пятки свежим медом, чтобы к ним буквально "прилип" богатый и завидный кавалер.

Сябитова наотрез отказалась верить в липкую магию и назвала подобные методы обыкновенным самовнушением и мартышкиным трудом. Телеведущая уверена: чтобы построить крепкую семью, нужно работать головой и разбираться в психологии, а не измазывать ноги сладостями.

"Надо ответить на вопрос: зачем тебе нужен муж? Как он должен сделать тебя счастливой? И самое главное – насколько он способен это сделать? Сначала надо разобраться в себе, понять, зачем тебе нужен этот мужчина, какого счастья ты хочешь в браке, и найти мужчину, который способен это сделать", — эмоционально заявила Роза Сябитова.

Теледива подчеркнула: когда у женщины есть четкое и осознанное желание выйти замуж, она добивается цели без всяких сомнительных народных обрядов. При этом Сябитова призвала невест трезво оценить свои запросы и заранее приготовиться к расплате за свои же мечты. По словам свахи, выбор статуса избранника кардинально меняет весь будущий образ жизни женщины.

"Выйдешь замуж за богатого мужчину – и ужин будет в определенных местах, и обеспечено все будет, и дети будут учиться в элитных школах. Только такому отцу времени не будет хватать на семью, потому что большие деньги подразумевают много работы. Время на то, чтобы сходить с сыном на футбол или сделать домашнее задание, у него вряд ли будет", — без купюр разложила по полочкам звезда.

В то же время замужество за "обычным парнем" с простой зарплатой, по мнению Розы, хоть и не подарит сказочной роскоши, зато принесет гораздо больше тихого семейного счастья. У такого мужа всегда найдутся часы на внимание к жене, домашний уют и воспитание детей.

Телесваха призвала девушек смыть мед с пяток, прекратить верить в спасовские сказки и начать подходить к выбору спутника жизни с холодной и трезвой головой.