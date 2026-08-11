Навлечете нищету и страшные болезни: почему 11 августа категорически нельзя касаться этого растения

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

09:40"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров 00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Навлечете нищету и страшные болезни: почему 11 августа категорически нельзя касаться этого растения

Навлечете нищету и страшные болезни: почему 11 августа категорически нельзя касаться этого растения
3511

Один необдуманный шаг в этот день способен притянуть нищету и разрушить судьбу, а простой ритуал – навсегда изменить жизнь к лучшему.

11 августа по народному календарю отмечается один из самых поэтичных и одновременно опасных дней года — Калинов день, или Калинник. В православной традиции в эту дату чтут память святого мученика Калинника Киликийского, который прославился своей несокрушимой верой и стойкостью. Однако в славянской культуре этот праздник тесно сплелся с почитанием священного кустарника — калины. Эта яркая ягода всегда считалась символом женской судьбы, девичьей красоты, внутренней силы и чистой любви.

Наши предки свято верили: 11 августа грань между миром природы и человеком истончается до предела. Любой неосторожный шаг или дурное слово в этот день способны притянуть суровые беды, в то время как правильные обряды открывают двери для денежного потока и семейного счастья.

Магия рубиновой ягоды и секрет вечной молодости

Главной героиней торжества 11 августа выступает калина. В древности верили, что кустарник обладает мощнейшей защитной энергетикой. Красные ягоды и гибкие ветви использовали как надежный оберег от сглаза, зависти и нечистой силы.

С самого раннего утра молодые девушки и женщины спешили в сад или ближайшую рощу. Существовал важный ритуал: нужно было умыться росой с листьев калины. Люди верили, что этот простой обряд дарует гладкость кожи, избавляет от болезней и сохраняет привлекательность на долгие годы.

Хозяйки в этот день обязательно пекли традиционные пироги с ягодной начинкой — калинники. Ароматная выпечка собирала за одним столом всю семью и ближайших соседей. Категорически запрещалось отказываться от угощения: тот, кто не съест хотя бы маленький кусочек пирога, рискует прогнать из дома достаток и зазывать финансовые проблемы.

Строгие табу: что категорически нельзя делать 11 августа

Калинов день требует от каждого максимальной осторожности и уважения к природе. Главный и самый жесткий запрет даты напрямую связан с главным символом праздника. Категорически запрещается ломать ветки калины, рубить кустарник или относиться к нему с пренебрежением. Предки верили: тот, кто причинит вред растению 11 августа, навлечет на себя и своих близких тяжелые болезни, одиночество и горькие слезы.

Существуют и другие серьезные ограничения, о которых стоит помнить:

Нельзя совершать необдуманные финансовые траты и рискованные сделки. Спонтанные покупки 11 августа пробьют огромную брешь в бюджете и приведут к затяжным долгам. Запрещено вступать в конфликты, проявлять злобу и сквернословить. Ссора, начатая в этот день, затянется на долгие месяцы и может навсегда разрушить отношения. Нельзя прогонять птиц и обижать домашних животных. Черствость по отношению к братьям нашим меньшим обернется личными неприятностями. Запрещается отказывать в помощи тем, кто о ней искренне просит. Скупость обязательно вернется бумерангом.

Погодные приметы

11 августа крестьяне внимательно наблюдали за окружающим миром. Именно в это время начинались первые предосенние утренние туманы, которые в народе ласково называли калинниками.

Густой и долгий утренний туман обещает богатый урожай ячменя, овса и поздних зерновых культур. Если день выдался солнечным, сухим и теплым — бабье лето и вся предстоящая осень будут комфортными и затяжными. Если ягоды калины созрели в невиданном изобилии — зима окажется суровой, морозной и снежной. Заморозки утром 11 августа предупреждают о том, что холодный сезон придет гораздо раньше обычного срока.

Проведите 11 августа 2026 года в мире, гармонии и согласии с родными. Испеките душевный ягодный пирог, избегайте негатива и прислушайтесь к многовековой мудрости предков, чтобы привлечь в свой дом благополучие.

Шоу-бизнес в Telegram

11 августа 2026, 00:41
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Рискуете обанкротиться до конца года: что категорически нельзя делать с деньгами 10 августа

Тайная сила Пантелеймона: какая роковая ошибка 9 августа может навсегда лишить здоровья

"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров

"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров
Громкий сенсационный альянс между главным патриотическим голосом России и эпатажным американским рэпером обернулся скандальными разборками. Настоящий фейерверк эмоций разразился в отечественном шоу-бизнесе после неожиданных новостей из за кулис.

Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас

Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас
Один из самых почитаемых и светлых дней года таит в себе суровые запреты, нарушение которых, по поверьям предков, может навлечь на семью бедность и лишить защиты небес. Православные христиане 19 августа отмечают великий праздник — Преображение Господне.

Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак

Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак
Вернувшись из долгожданного отпуска с красивым бронзовым загаром, тысячи людей даже не подозревают, какая опасная мина замедленного действия могла образоваться на их собственном теле. Лето подходит к концу, оставляя на память ровный золотистый загар и приятные воспоминания.

Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа

Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа
Грязная война за многомиллионное наследство трагически погибшего баскетболиста Яниса Тиммы вышла на новый, опасный уровень. Скандальный раздел имущества между певицей Анной Седоковой и безутешными родственниками ушедшего из жизни спортсмена Яниса Тиммы превратился в настоящий уголовный детектив.

"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой

"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой
Скандальный выход тяжелобольной Примадонны в эпатажном мини обернулся оглушительным разоблачением, пролившим свет на ее реальные диагнозы и немощь. Алла Пугачева вновь оказалась в центре скандального внимания, но на этот раз ее появление вызвало шок со знаком минус.

Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе

Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе
Финские исследователи провели масштабный научный эксперимент и раскрыли неизвестные свойства кофе. Кофе остается одним из самых популярных напитков в мире, однако его долгосрочное влияние на состав тела, уровень гормонов и метаболизм до сих пор оставалось малоизученным.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 18/08Втр"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой