В лаптях и шароварах: взмокший от драки с волком Дмитрий Журавлев устроил невероятное шоу на красной дорожке

Новое прочтение популярной сказочной вселенной обернулось настоящей экстрим-эпопеей для известного юмориста.



На светской премьере сказочного блокбастера "Последний богатырь. Колобок" 34-летний шоумен, комик и актер Дмитрий Журавлев произвел настоящий фурор, затмив всех звездных гостей. Артист выкатился на красную дорожку в аутентичном наряде настоящего парня из Белогорья: на нем были лапти, широкие шаровары и традиционная косоворотка. Но одним только эпатажным видом звезда не ограничилась. На глазах изумленной публики Журавлев начал лихо плясать, спел народную песню и с выражением прочитал стихи, мгновенно закружив всех присутствующих в атмосфере подлинного русского праздника.

В новой картины режиссера Антона Маслова артисту досталась ключевая и очень колоритная роль пекаря Тихона. В интервью Клео.ру Дмитрий признался, что работа над проектом потребовала от него не только актерского перевоплощения, но и сумасшедшей физической выносливости. Шоумен принципиально отказался от помощи дублеров и решил выполнять каскадерские трюки самостоятельно.

Журавлеву пришлось на собственной шкуре ощутить все "прелести" киношного экстрима. В одной из сцен он без колебаний прыгнул с высокой скалы прямо в ледяную воду. Однако самым тяжелым испытанием оказалась постановка драки с диким зверем.

"Сложной была сцена драки с волком. Я много бегал, вертелся вокруг сосны, потом волк меня очень сильно бил, и я очень далеко от него отлетал. И все это не с первого дубля, а с большого количества повторений! Я уже на последнем круге такой: блин, ну я вообще вымотался. И еще заплакать, слезу пустить в определенное время было тяжеловато — общая атмосфера юмористическая не позволяла", — с улыбкой вспоминает актер.

Не менее болезненными оказались съемки эпизодов, где в героя Журавлева по сюжету вселяется сам Колобок, задорно озвученный Гариком Харламовым. Чтобы достоверно передать пластику сказочного персонажа, Дмитрию приходилось сильно надувать живот. "Я прям пупком чувствовал, как живот меня обтягивает. Потом он долго болел", — откровенно поделился артист.

Сказочные локации фильма снимали в живописных уголках Алтая. Белоснежные бурлящие воды реки Катунь напомнили команде настоящие молочные реки с кисельными берегами. По словам Журавлева, атмосфера на площадке царила невероятно теплая и веселая, а звездные коллеги, среди которых были Гоша Куценко и Мила Ершова, постоянно подбивали друг друга на приколы.

Интересно, что вживаться в самые разные образы Журавлеву помогает его необычное прошлое. До того как покорить отечественный шоу-бизнес, Дмитрий успел поработать в системе ФСИН. Накопленный за годы службы специфический опыт артист с успехом использует в кино. Например, в криминальном драмеди "Нам кранты" он сыграл коварного полицейского Артура, обогатив персонажа сочным лексиконом из своего рабочего багажа.

Сегодня Дмитрий Журавлев находится на пике популярности и успешно совмещает амплуа комика, актера, сценариста и продюсера. На вопросы о лучшей работе в карьере он иронично отвечает, что именно роль пекаря Тихона стала для него главной вершиной, ради которой он выложился без остатка.