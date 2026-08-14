"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши

Продюсер оценил стоимость частного выступления Аллы Пугачевой.



Жизнь за границей оказалась для уехавшей из России 77-летней певицы Аллы Пугачевой слишком дорогостоящим удовольствием. Примадонна, которая на родине привыкла ни в чем себе не отказывать, владеть роскошным замком в подмосковной Грязи и содержать огромный штат прислуги, столкнулась с совершенно другими реалиями. Расходы на аренду элитных вилл на Кипре и в Латвии, оплату престижного обучения детей и безбедное существование семьи требуют постоянных и внушительных финансовых вливаний.

В последнее время в светских кругах все громче обсуждают финансовые трудности Примадонны. Многие считают, что былая роскошь тает буквально на глазах.

"Деньги у Пугачевой заканчиваются, а ей хочется жить красиво, как она жила в России", — рассказал СМИ источник в окружении артистки.

Впрочем, стоит сразу оговориться: данная информация и пугающие выводы окружения — это лишь предположение, которое пока не точно и не имеет под собой официальных подтверждений. Ни сама Алла Борисовна, ни ее близкие никогда открыто не комментировали состояние своих счетов и не жаловались на бедность. Тем не менее, дыма без огня не бывает, и слухи о том, что звезда ищет новые источники заработка, находят все новые подтверждения.

Чтобы удержать на плаву привычный элитарный уровень жизни, Примадонна, по слухам, теперь готова петь на частных вечеринках за границей. Но ради сохранения доходов певице пришлось согласиться на очень специфические условия заказчиков.

О том, в каком качестве теперь готова предстать перед состоятельными клиентами артистка, рассказал известный музыкальный продюсер Павел Рудченко. По его оценке, за закрытое выступление команда певицы может запрашивать сумму от 10 миллионов рублей. Однако за эти деньги никто не увидит полноценного живого шоу легенды. Пугачева, по мнению эксперта, согласилась на роль так называемого "свадебного генерала". Это значит, что звезда будет просто присутствовать на мероприятии в качестве дорогого украшения вечера, а кульминацией ее появления станет исполнение всего одной-единственной песни, скорее всего, под фонограмму.

На такие скромные условия Пугачева могла пойти не только из-за предполагаемых финансовых трудностей, но и по причине резко пошатнувшегося здоровья. Полноценный концерт требует колоссальной физической подготовки и многочасовых репетиций, на что у пожилой певицы просто нет сил. Более того, как сообщил Рудченко, менеджеры Примадонны активно планировали серию закрытых выступлений на нынешнее лето, однако все договоренности и планы полностью сорвались в последний момент именно из-за плохого самочувствия артистки.