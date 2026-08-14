Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО

В Новой Москве запускают крупную программу модернизации транспорта, которая свяжет десятки удаленных поселений с ключевыми городскими объектами.



"В 2026 году мы начинаем новый этап расширения маршрутной сети, прежде всего для того, чтобы улучшить доступность малых населенных пунктов ТиНАО, удаленных от крупных магистралей. В планах на ближайшие два года – запуск 18 новых автобусных маршрутов в районах Троицк, Филимонковский, Краснопахорский, Бекасово, Вороново, Внуково и Щербинка", — сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Градоначальник детально рассказал о новой программе развития наземного транспорта, которая затронет интересы десятков тысяч жителей Новой Москвы.

Формирование удобной и современной инфраструктуры без разделения города на престижный центр и периферийные районы является одним из ключевых направлений долгосрочной градостроительной политики столицы. Эти принципы последовательно воплощаются в жизнь, в том числе в рамках реализации Народной программы "Единой России", направленной на создание качественных дорог и комфортной городской среды. После масштабного расширения границ мегаполиса в 2012 году транспортную схему на новых территориях столичным специалистам приходилось выстраивать практически с нуля, интегрируя разрозненные поселки в единую систему московского транспорта.

За прошедшие годы в ТиНАО был совершен колоссальный прорыв в сфере пассажирских перевозок. По сравнению с 2012 годом количество регулярных автобусных маршрутов в округах увеличилось на 83 процента, а ежедневный пассажиропоток вырос в 3,5 раза. Сегодня наземным транспортом Новой Москвы пользуются около 475 тысяч человек. В районах работают 1100 современных комфортабельных автобусов и электробусов.

Важнейшим шагом стало открытие в Красной Пахре крупнейшего в Европе электробусного парка — инновационного "Дома электробусов". Еще одним знаковым проектом стало создание крупного транспортного хаба "Саларьево", в состав которого вошел международный автовокзал. Отсюда ежедневно отправляется более двух тысяч пассажиров по 58 направлениям внутри страны и в ближнее зарубежье, а общий пассажиропоток транспортного узла с момента запуска превысил 5,3 миллиона человек.

Для ускорения движения автобусов на ключевых трассах Новой Москвы обустроили 60 километров выделенных полос. Большое внимание город уделяет безопасности дорожного движения. Сегодня за порядком на магистралях ТиНАО следят более 350 современных камер Центра организации дорожного движения. Благодаря комплексному подходу по сравнению с 2015 годом количество дорожно-транспортных происшествий в округах снизилось на 50 процентов, число погибших сократилось на 64 процента, а раненых — на 52 процента.

Новый этап модернизации транспортной системы, запланированный на ближайшие два года, нацелен на улучшение связи между малыми населенными пунктами и крупными административными центрами, школами, поликлиниками и больницами. Благодаря запуску 18 новых маршрутов удобный наземный транспорт станет доступен для 120 тысяч жителей 242 СНТ, деревень и поселков Новой Москвы.

Ожидается, что ежедневный пассажиропоток на этих направлениях составит от пяти до шести тысяч человек. На маршрутах будут работать 30 современных маневренных автобусов малого класса, которые идеально подходят для узких местных дорог. Машины полностью адаптированы для перевозки маломобильных граждан, оборудованы USB-разъемами для гаджетов и медиаэкранами со справочной информацией.

Первые восемь маршрутов новой сети запустят уже в начале осени 2026 года для 20 тысяч жителей. В районе Бекасово автобусы под номерами 248 и 249 свяжут железнодорожную станцию Рассудово с деревней Ожигово и поселком Зосимова Пустынь. В Филимонковском районе с запуском маршрута № 174 поселок Графские Пруды получит удобную связь с Первомайским, а маршрут № 195 надежно соединит Настасьино с Елизарово. Жители Птичного смогут без пересадок добираться до Уварово и Кукшево на автобусе № 199, а до Клоково — на маршруте № 165. В Троицке новый рейс № 180 свяжет жилой комплекс "Лесная сказка" и Пучково с микрорайоном "В". Во Внуково автобус № 224 обеспечит прямую связь коттеджного поселка Бристоль со станцией "Рассказовка" Солнцевской линии метро. В будущем эта работа будет продолжена.