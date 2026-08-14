Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки

Многовековой спор о том, в какое время суток рождаются будущие миллионеры и успешные карьеры, неожиданно привел британских исследователей к парадоксальным выводам.



Любители засиживаться до глубокой ночи и просыпаться ближе к полудню наконец-то получили неопровержимые доказательства своего превосходства в материальном мире. Исследователи из авторитетного Университета Саутгемптона провели масштабное научное изыскание и выяснили, что так называемые "совы" гораздо чаще добиваются высокого социального статуса и финансового процветания, чем убежденные "жаворонки".

По данным британских ученых, именно любители ночного образа жизни обладают максимумом атрибутов той самой "красивой и успешной жизни". В их владении значительно чаще оказываются элитная недвижимость, дорогие квартиры в центрах мегаполисов, роскошные автомобили и высокие должности в крупных коммерческих компаниях.

Исследователи объясняют этот феномен глубокими эволюционными процессами.

"Активность после захода солнца — это эволюционно более новое поведение человека. Как правило, оно привлекает людей с более гибким, нестандартным и пытливым умом", — подчеркивают британские эксперты.

Совы от природы более склонны к творческому риску, масштабным предпринимательским экспериментам, инновациям и поиску нетривиальных решений. Именно эти качества в современном жестком мире капитализма позволяют им взлетать на вершину карьеры и зарабатывать огромные состояния.

Что же касается ранних хронотипов — "жаворонков", то среди них, безусловно, тоже встречаются гении мировой истории вроде великого изобретателя Томаса Эдисона или писателя Эрнеста Хемингуэя. Однако в своей массе ранние пташки гораздо менее склонны к творчеству и здоровому авантюризму. Они выбирают стабильные, но предсказуемые профессии, превращаясь в дисциплинированных бухгалтеров, исполнительных клерков и идеальных государственных служащих.

Впрочем, у этой блестящей медали оказалась и оборотная сторона, способная омрачить любой финансовый триумф. Научные данные показали: несмотря на горы денег, дорогие машины и профессиональное признание, "совы" значительно уступают "жаворонкам" в простом человеческом ощущении счастья.

Ранние хронотипы, просыпающиеся с первыми лучами солнца, чувствуют себя гармоничнее, спокойнее и гораздо счастливее ночных обитателей. У них реже встречаются затяжные депрессии, тревожные расстройства и проблемы с нервной системой, ведь их биологические часы идеальным образом совпадают с естественным ритмом природы. В итоге перед каждым человеком встает негласный выбор: роскошь и богатство под покровом ночи или простое, но искреннее душевное счастье ранним утром.