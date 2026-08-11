Мэр Москвы рассказал, какие районные парки и скверы обновят в этом году

Масштабная программа преображения столичных зеленых зон выйдет далеко за пределы знаменитых центральных парков и уже в этом году затронет самые уютные уголки прямо у домов москвичей.

Комфортные условия для семейных прогулок, занятий спортом и тихой релаксации создают во всех административных округах столицы. О планах по масштабному обновлению районных зеленых зон рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс". Столичный градоначальник подчеркнул, что внимание уделяется не только флагманским площадкам Москвы, но и локальным пространствам.

"В Москве идет программа обновления и озеленения крупных парков. При этом мы не забываем про районные парки и небольшие скверы возле жилых домов — они пользуются большой популярностью у местных жителей", — написал Мэр Москвы.

В Северном административном округе работы охватят сразу несколько уголков. В Дмитровском районе специалисты приведут в порядок Ижорский сквер. Там обустроят три современные игровые зоны для детей разных возрастов, установят удобные парковые качели и скамейки, а также проведут дополнительное озеленение территории. В Левобережном районе преобразится сквер возле районного центра "Нева". Его оформят в оригинальном стиле по мотивам русских народных сказок, дополнив пространство площадкой для стритбола, столами для настольного тенниса и воркаут-зоной.

В Северо-Восточном округе преобразится уникальный парк "Этнографическая деревня "Бибирево". В процессе обновления специалисты сделают акцент на этнических мотивах и стильных деревянных элементах. У берега водоема обустроят уютную зону отдыха с удобными шезлонгами для приема солнечных ванн.

На юго-востоке столицы внимание уделят как спортивной инфраструктуре, так и памяти героев. В Люблине пройдут работы в сквере имени А.Ф. Авдеева. Специалисты реставрируют памятник летчику — Герою Советского Союза и приведут в идеальное состояние игровые городки. В Марьине благоустроят парк имени Артема Боровика, где отремонтируют мемориал, посвященный погибшему журналисту. Кроме того, там создадут тихие зоны отдыха, новые детские площадки и многофункциональный комплекс для уличного фитнеса и занятий экстремальными видами спорта.

На западе столицы, в Кунцеве, новые объекты появятся рядом с аллеей 11 Героев Саперов. Местные жители получат тренажеры, современную фитнес-станцию с боксерской грушей и теннисные столы. На многофункциональной площадке летом можно будет играть в футбол и баскетбол, а зимой ее будут превращать в открытый каток. Для юных москвичей там возведут игровое пространство и веревочный панда-парк.

Помимо этого, в середине лета глава города запустил новый 825-метровый отрезок правобережной набережной Москвы-реки, расположенный между Белорусским и Шелепихинским железнодорожными мостами. Комплексное благоустройство локации заняло около трех лет — с 2023 по лето 2026 года. За этот период строители проложили почти два километра велосипедных и пешеходных дорожек, а также смонтировали современные игровые и тренировочные городки. Пространство существенно озеленили: высадили 450 квадратных метров ярких цветников и уложили газон площадью в целый гектар.

Новая береговая линия вошла в состав масштабного проекта по созданию единого семикилометрового променада вдоль акватории. Этот непрерывный пешеходный маршрут протянется от моста-паруса на Новозаводской улице прямо до Дорогомиловского моста рядом с театром «Мастерская П. Н. Фоменко».

Стоит напомнить, что ранее Сергей Собянин подвел итоги работы еще одной популярной зоны отдыха — обновленной Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». С момента открытия после реконструкции год назад ее посетили свыше 8 миллионов человек. Локация активно используется в любой сезон: в зимний период здесь функционировал один из самых протяженных каторжных катков страны, а сейчас открыты спортивные зоны, бассейный комплекс и площадки Международного открытого фестиваля «Театральный бульвар».