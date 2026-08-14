Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи

Простая беседа с вежливым "сотрудником" сотовой компании может в одно мгновение лишить вас всех сбережений.



Телефонные аферисты придумали изощренный способ обобрать россиян до нитки, прикрываясь именами крупнейших мобильных операторов. Эта опасная схема работает бесперебойно, абсолютно не завися от сезона или погоды за окном. Жертве поступает звонок от якобы заботливого специалиста службы поддержки, который огорошивает новостью: "Срок действия вашей сим-карты истекает, нужно срочно продлить договор, иначе телефон заблокируют". Напуганный человек моментально теряет бдительность, соглашается на все условия и добровольно впускает грабителей в свою жизнь.

Сценарий всегда разворачивается стремительно и жестко. Мошенники виртуозно используют методы социальной инженерии, имитируя заботу о клиенте или, наоборот, искусственно создавая панику. Они могут пугать немедленным отключением номера, обещать заманчивые бонусы за лояльность или сообщать о якобы подозрительных операциях от вашего имени. Цель одна — ввести человека в стресс, лишить его возможности спокойно подумать и заставить действовать на эмоциях.

Валентина Шилина, руководитель проекта "Перезвони сам" Департамента информационных технологий города Москвы, бьет тревогу: поддавшись панике, люди сами отдают ключи от своего благополучия. Злоумышленники запрашивают секретный код из СМС, предлагают подтвердить личные данные или ввести на телефоне специальную комбинацию клавиш. Стоит выполнить эти требования, и доступ к личному кабинету сотового оператора, к онлайн-банкингу и порталу Госуслуг будет мгновенно и безвозвратно потерян.

Еще один хитрый ход преступников — предложение скачать на телефон "официальное защитное приложение" или "новый антивирус". На деле под видом полезной утилиты скрывается опаснейший троян. Как только жертва устанавливает программу, шпионский софт берет устройство под полный контроль, незаметно копируя пароли и перехватывая сообщения.

Получив доступ к личному кабинету абонента, аферисты просто настраивают переадресацию звонков и СМС на свой номер. После этого они могут беспрепятственно входить в ваши личные кабинеты любых банков и переводить все деньги на свои счета, ведь коды подтверждения теперь приходят напрямую к ним.

Мало кто задумывается, что даже старый, давно забытый номер телефона может стать источником колоссальных проблем. Операторы связи через некоторое время возвращают неиспользуемые номера в открытую продажу. Мошенники специально скупают такие сим-карт и проверяют их на привязку к онлайн-банкам и Госуслугам.

Если прежний владелец поленился отвязать старый номер от своих аккаунтов, преступники легко восстанавливают доступ к его учетным записям. В результате они могут оформлять кредиты, совершать дорогие покупки и проводить сомнительные финансовые операции от имени ничего не подозревающей жертвы.

Чтобы не лишиться всех накоплений, эксперты московского проекта "Перезвони сам" призывают соблюдать правила жесткой цифровой гигиены. Главное — при малейшем подозрении немедленно прерывайте разговор. Помните, что реальные сотрудники сотовых компаний никогда не станут звонить вам с личных номеров или через мессенджеры. Они никогда не станут требовать секретные коды из СМС для решения технических проблем.

Если у вас возникли сомнения, положите трубку и сами наберите номер оператора, указанный в вашем договоре или на официальном сайте компании. Ни при каких обстоятельствах не передавайте посторонним пароли из сообщений — это ваш личный цифровой паспорт. Для максимальной безопасности обязательно включите двухфакторную аутентификацию во всех приложениях и банках.

Если вы решили сменить номер, немедленно отвяжите старый телефон от всех сервисов и официально расторгните договор с оператором связи. На официальных ресурсах также можно проверить, сколько именно номеров зарегистрировано на ваше имя, и заблокировать лишние.

Полезный информационный онлайн-проект "Перезвони сам" был запущен в 2022 году Правительством Москвы совместно с городским Главным управлением МВД России. Эта площадка создана специально для того, чтобы простым и понятным языком объяснять людям, как противостоять киберугрозам и защищать свои сбережения. На портале проекта регулярно публикуются разборы реальных историй пострадавших, памятки от ведущих экспертов и расписания бесплатных вебинаров.

Противодействие кибермошенничеству и защита личных данных граждан сегодня являются важнейшими задачами национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", в реализацию которого столица вносит огромный вклад. Не давайте мошенникам шанса — будьте бдительны и проверяйте любую информацию.