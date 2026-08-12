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"Закончил театральный – и уже космонавт!": Мария Голубкина жестко прошлась по Юлии Пересильд

"Закончил театральный – и уже космонавт!": Мария Голубкина жестко прошлась по Юлии Пересильд
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Дочь легендарного советского актера Андрея Миронова, актриса Мария Голубкина, высказала свое мнение об успехах коллеги по цеху Юлии Пересильд.

Настоящий фурор в светских кругах вызвало неожиданное и весьма двусмысленное заявление 52-летней актрисы Марии Голубкиной. Наследница легендарного советского артиста Андрея Миронова, привыкшая к академической и строгой театральной школе, решила публично оценить главный "подвиг" своей коллеги Юлии Пересильд. В своем видеообращении Голубкина подняла тему ценности актерского образования, но сделала это с такой филигранной иронией, что поклонники сразу разглядели в ее словах жесткую шпильку в адрес "космической дивы".

Мария решила ответить на недавнее замечание Олега Меньшикова, который усомнился в необходимости выпекать артистов в таких количествах. Дочь Миронова с нескрываемым сарказмом парировала: актеров должно быть еще больше. Ведь только они, по ее мнению, способны заменять собой профессионалов высшей категории в любых сферах — от космонавтики до медицины.

"Хочу сказать в защиту театральных вузов. Олег Евгеньевич Меньшиков говорит: "Куда столько артистов-то?" А я могу сказать: больше, больше артистов! Потому что вот в космос, например, кто полетел? Артисты! Ведь вы понимаете, человек в театральном институте учился и полетел в космос", — жестко прошлась по Юлии Пересильд Мария Голубкина.

Однако самый сочный и жесткий укол прозвучал следом. Дочь советской легенды прозрачно намекнула на абсурдность ситуации, когда настоящие герои и профессионалы годами ждут своего часа в тени, пока выпускники институтов культуры мгновенно получают все сливки и народную славу.

"Вот так, многие готовились десять лет в космос и не полетели. А вот закончил театральный институт — и уже будущий космонавт. Главное — вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать, и хирургом", — резюмировала Голубкина.

Напомним, в октябре 2021 года Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправлялись на МКС для съемок громкого фильмового проекта "Вызов". Вокруг той экспедиции до сих пор не утихают споры: пока одни восхищаются смелостью артистки, другие считают, что многомиллионные бюджеты и реальные космические программы не должны становиться декорациями для шоу-бизнеса. И судя по колкому заявлению Марии Голубкиной, в актерском цехе далеко не все готовы преклонять колени перед "космическим триумфом" Пересильд.

Шоу-бизнес в Telegram

12 августа 2026, 12:11
Мария Голубкина. Фото: kino-teatr.ru
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Фоторепортаж

Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

Борис Ливанов с дочерью Евой и невестой Марией Голубкиной.
Никита Михалков и Мария Лемешева.
Актриса Елизавета Арзамасова.
Илья Бачурин и Надежда Сысоева.
Артистка Теона Дольникова.
Режиссер Светлана Дружинина.
Актриса Жанна Эппле со спутником.
Актриса Вера Глаголева.
Редкие гости тусовок шоумен Александр Гордон с женой.
Актриса Анна Горшкова.
Звезда "Интернов" Светлана Камынина.
Режиссер Алла Сурикова в окружении актеров Вячеслава Гришечкина и Владимира Стеклова.
Актриса Ирина Лачина.
Константин и Ирина Крюковы.
Актер Юрий Колокольников.
Стилист Влад Лисовец.
Актриса Наталья Лесниковская.
Актриса Елена Захарова.
Актрисы Любовь Толкалина и Эвелина Бледанс.
Ожидающая четвертого ребенка актриса Глафира Тарханова с супругом.
Актриса Вера Сотникова.
Актриса Катерина Шпица.
Певица Александра Савельева с супругом, актером Кириллом Сафоновым.
Актриса Дарья Повереннова.
Актер Дмитрий Певцов.
Певица Кристина Орбакайте.
Актриса Ирина Мирошниченко.
Актер Александр Олешко и диктор Анна Шатилова.
Актер и ведущий Дмитрий Мамаев.

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