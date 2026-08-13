Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района

Тимирязевский район, где проживают около 85 тысяч москвичей, переживает настоящий градостроительный ренессанс.

Ключевым вектором его развития стало масштабное обновление транспортной инфраструктуры, благодаря которому территория на севере столицы превратилась в один из самых связных и комфортных узлов города. Главные итоги этой работы подвел Мэр Москвы Сергей Собянин.

"Продолжаем обновление Тимирязевского района. Много внимания уделяем транспортной инфраструктуре. Сюда пришли три диаметра наземного метро — МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3. Созданы московские городские вокзалы Окружная, Тимирязевская и Петровско-Разумовская МЦД-1, которые связали центральные диаметры со станциями метро и МЦК. Крупнейший дорожно-транспортный проект района — открытие основного участка МСД. У местных жителей появились альтернативные и более быстрые маршруты поездок по городу", — написал в своем канале в мессенджере "Макс" Сергей Собянин.

Появление линий МЦД-1, МЦД-2 и МЦД-3 кардинально изменило повседневную жизнь северян. Современные городские вокзалы Окружная и Тимирязевская уже стали крупными пересадочными узлами, интегрированными с метрополитеном и Московским центральным кольцом. К ним пристроены удобные подходы и проезды. В настоящее время активными темпами возводится городской вокзал Петровско-Разумовская.

Не менее важным фактором стало открытие основного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Проект позволил разгрузить прилегающие улицы и предоставил автовладельцам возможность экономить до десятков минут в поездках по городу. Одновременно был успешно завершен капитальный ремонт Дмитровского путепровода через пути МЦД-3, что стало финальным аккордом модернизации ключевой вылетной магистрали — Дмитровского шоссе. Сейчас строители возводят новый путепровод через пути МЦД-3 в рамках прокладки связующей дороги между МСД и улицей Академика Королева.

Развитие транспорта напрямую связано с безопасностью людей. В районе завершается строительство двух крупных пешеходных переходов, которые свяжут Тимирязевский и Бутырский районы, где в общей сложности проживают свыше 150 тысяч человек.

В районе дома 29 на Дмитровском шоссе готовят к открытию 84-метровый подземный переход под путями МЦД-1. А в районе дома 5, корпуса 1 и дома 7, корпуса 2 на Дмитровке строится надземный переход длиной 125 метров. Архитектурные решения разработаны с учетом реальных пешеходных потоков: входы и выходы выведены прямо к тротуарам и остановкам. Для маломобильных граждан и родителей с колясками оба объекта оснастят лифтовыми подъемниками. Ранее аналогичный подземный переход успешно запустили на улице Яблочкова.

С апреля 2026 года специалисты ведут работы по улучшению транспортной и пешеходной доступности станции Гражданская МЦД-2. На площади 11,1 гектара убирают под землю кабельные линии, обновляют ливневую канализацию, проезжую часть и тротуары, устанавливают новые фонари и парковочные места. Благоустройство охватило улицу Вучетича, проезд Соломенной Сторожки и Чуксин тупик. В 2027 году начнется второй этап — обновление участка улицы Юннатов.

Преобразился и наземный городской транспорт: в районе организовано 16 новых маршрутов, обустроено более 90 современных остановочных павильонов. На трамвайных линиях № 27 и 29 больше нет старых вагонов — здесь курсируют только инновационные низкопольные составы "Витязь-Москва" и "Львенок-Москва". Для поклонников экологичного транспорта установлены четыре зарядные станции "Энергия Москвы" и 15 точек городского велопроката.

Развитие транспортной инфраструктуры подкрепляется и новой жилой застройкой. До конца 2026 года на Дмитровском шоссе (земельный участок № 32/1) рядом с узлами "Петровско-Разумовский" и "Окружная" возведут 275-квартирный дом по программе реновации, первому этажу которого отведут место под магазины и сервисы. Таким образом, Тимирязевский район становится примером сбалансированного градостроительного развития, где современный транспорт и социальная инфраструктура шагают в ногу.