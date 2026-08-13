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Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка
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Мэр Москвы рассказал, каким будет новый ледовый центр в Коммунарке.

В районе Коммунарка приступили к строительству нового ледового центра. Комплекс возведут на улице Александры Монаховой рядом с жилыми кварталами, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

«На улице Александры Монаховой рядом с жилыми кварталами начали строительство комплекса с двумя ледовыми аренами. Большая предназначена для соревнований, матчей и массового катания. Малая — для тренировок», — написал мэр Москвы.

Такое распределение функций позволит одновременно предусмотреть в одном комплексе пространство для спортивных мероприятий, регулярных занятий и посещения центра горожанами.

Проект включает помещения, необходимые для подготовки спортсменов и организации состязаний. В ледовом центре оборудуют раздевалки, причем часть из них получит прямой выход на лед. В здании также появятся спортивные залы и медицинский пункт. Для обслуживания инвентаря предусмотрено отдельное помещение, где можно будет заточить коньки и подогнать клюшки.

Посетители смогут получить прокатные коньки непосредственно в комплексе. Для их хранения и выдачи создадут специальные зоны. Помимо этого, проект предусматривает судейскую комнату и спортивный магазин. Таким образом, основные помещения для тренировочного процесса, проведения матчей, работы судей и обслуживания гостей разместятся внутри одного здания.

Территория около строительной площадки уже получила несколько объектов инфраструктуры. Рядом с будущим ледовым центром возвели административное здание со школой искусств. Там же появился многофункциональный центр с наземным паркингом. Стоянка рассчитана на 449 машино-мест и должна принять поток автомобилистов, приезжающих на матчи и соревнования.

Параллельно в Москве продолжается строительство других социальных объектов. Ранее Сергей Собянин сообщил о начале работ по возведению образовательного комплекса в Даниловском районе. Его разместят в здании переменной этажности на территории нового жилого квартала. Поблизости формируется транспортный хаб «ЗИЛ».

Фасады будущей школы выполнят в светлой цветовой гамме. Внутри запроектированы творческие мастерские, современные кабинеты для изучения технологий и два спортивных зала. На прилегающей территории оборудуют площадку для мероприятий, места для отдыха и занятий спортом. Со стороны внутреннего двора к зданию пристроят амфитеатр.

Дошкольная часть образовательного комплекса будет включать 20 групп. Для детей предусмотрены два музыкальных и два физкультурных зала, а также кабинеты для развивающих занятий. Согласно договору участия, завершить строительство объекта планируется в 2028 году.

Еще один новый социальный объект недавно возвели в районе Выхино-Жулебино. Детский сад на 300 мест расположен по адресу: Сормовская улица, дом 17а. Здание рассчитано на 12 групп. В нем оборудованы многофункциональные физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий, медицинские помещения и пищеблок.

Социальную инфраструктуру в Выхине-Жулебине развивают с 2011 года. За это время в районе появились три детских сада, блок для начальных классов, детский досуговый центр и два спортивных комплекса. Строительство подобных объектов в столице соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2026, 11:48
проектное решение / www.mos.ru
"Макс" / @mossobyanin✓ Надежный источник

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