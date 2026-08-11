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Путин отметил эффективную работу транспортной системы Московского региона

Путин отметил эффективную работу транспортной системы Московского региона
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Заседание президиума Государственного совета, прошедшее под председательством Владимира Путина и при участии мэра Москвы Сергея Собянина, было посвящено глобальной модернизации пассажирских перевозок в России.

Открывая заседание, Владимир Путин охарактеризовал транспортную доступность как один из важнейших социальных факторов, напрямую влияющих на качество жизни каждой российской семьи. По словам президента, гражданам необходима уверенность в том, что логистика не станет препятствием для работы, учебы или решения повседневных дел.

Глава государства сформулировал чёткий ориентир для профильных ведомств и региональных властей: к 2030 году доля общественного транспорта, не превышающего нормативный срок службы, должна составлять не менее 85% от общего объема городского и пригородного парка.

При этом президент акцентировал внимание на том, что закупка подвижного состава должна сопровождаться строгим контролем качества услуг: соблюдением графика и интервалов движения; обеспечением полной безопасности поездок; сохранением предсказуемого и доступного ценообразования.

Владимир Путин подчеркнул, что эти стандарты обязательны для внедрения не только в крупных центрах, но и в малых городах, сельских районах и опорных населенных пунктах. В числе регионов-лидеров, успешно реализующих комплексные программы, были названы Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург и Челябинск.

Министр транспорта РФ Андрей Никитин в своем докладе отметил, что Москва сформировала наиболее продвинутую систему аналитики и управления пассажиропотоками, которую сегодня адаптивно тиражируют по всей стране.

Одним из перспективных направлений становится внедрение беспилотных технологий. В частности, в столице и Санкт-Петербурге уже проходят испытания автономные трамваи, а в московской подземке тестируют поезд без машиниста. Для синергии усилий и передачи передового опыта регионам создается единый Центр компетенций по общественному транспорту.

Кроме того, Минтранс предлагает жестко привязать выделение федеральных субсидий к соблюдению регионами чётких критериев: регулярности рейсов, надежности перевозчиков и степени обновления парка.

Выступая на заседании, Сергей Собянин рассказал о результатах масштабной реформы городского транспорта столицы, ключевой задачей которой стало обеспечение комфортного перемещения миллионов человек ежедневно.

Приоритет на дорогах: обустроено около 500 км выделенных полос, что позволило ликвидировать задержки и обеспечить строгое следование автобусов расписанию.

Экологичный парк: на линии выведено порядка 3000 электробусов отечественного производства, соответствующих самым высоким мировым экологическим стандартам.

«Мобильность — один из базовых факторов современной жизни. Людям нужна уверенность в том, что проблема с транспортом никак не помешает их планам, повсеместным заботам, что будут учтены все жизненные ситуации, с которыми сталкиваются наши российские семьи», — заявил президент.

Речной транспорт: запущены регулярные пассажирские маршруты, на которых курсируют 30 современных электрических судов, перевозящих до 6 тысяч человек в день.

Такси и каршеринг: после законодательного упорядочивания сферы суточный объем перевозок вырос почти в 10 раз, достигнув порядка 2 млн человек.

Трамвайная сеть: обновление подвижного состава и путей обеспечило рост пассажиропотока почти на 30%.

Особое место в докладе мэра Москвы заняло развитие рельсового каркаса. Создание Московского центрального кольца (МЦК) и запуск четырех Московских центральных диаметров (МЦД) позволили трансформировать традиционные пригородные электрички в комфортное наземное метро. Сегодня МЦК и МЦД суммарно перевозят свыше 2 млн человек в сутки, а вместе с подземкой единая рельсовая система обслуживает более 10 млн пассажиров ежедневно.

По поручению президента столица совместно с ОАО «РЖД» и соседними областями приступила к следующему этапу — развитию Центрального транспортного узла (ЦТУ). Программа свяжет качественным железнодорожным сообщением Москву с 9 прилегающими регионами, где проживает около 10 млн человек.

В качестве примера текущей работы был приведен наиболее загруженный участок — Ярославский, обслуживающий более 300 тысяч пассажиров в день. Там парк поездов уже обновлен на 40%, а до конца года на линию выйдут еще 3 новых состава для сокращения интервалов.

Подводя итоги, Владимир Путин подтвердил высокую эффективность созданной в Московском регионе единой транспортной системы, отметив, что результаты этой масштабной работы получают позитивный отклик у миллионов жителей.

«Действительно, эта единая транспортная система в Москве и Московской области очень эффективно работает, это правда. Люди это отмечают, москвичи это отмечают», — подчеркнул Владимир Путин.

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11 августа 2026, 10:49
Фото: пресс-служба Президента Российской Федерации
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