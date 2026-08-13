"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве

Киркоров заговорил об окончании карьеры Тесты Невестка Наташи Королевой шокировала своим поступком Игры Сонник

Топ новостей недели

Обманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломалаОбманула всех: всплыла жуткая правда о настоящей болезни Пугачевой – ногу не ломала Петросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули странуПетросян с молодой женой срочно забрали детей и покинули страну Алсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от АбрамоваАлсу ошарашила правдой о 10-летнем сыне от Абрамова Назван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце летаНазван знак зодиака, который может потерять абсолютно все в конце лета

Лента новостей

Среда 19 августа

09:40"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров 00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак 16:03Анну Седокову поймали на гигантской махинации с 5 квартирами погибшего мужа 14:46"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой 12:59Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны" 12:44Сжигает жир и меняет гормоны: ученые раскрыли всю правду о неожиданных свойствах кофе 10:55"Он все-таки за меня заступился": Седокова слила предсмертное откровение погибшего мужа 09:32Любовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 00:03Найдете это под ногами – разбогатеете на всю жизнь: тайные ритуалы и суровые запреты судьбоносного дня 18 августа 17:31В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами 17:05Гордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 16:58Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО 14:17"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 12:15Полуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 10:49Редкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 09:33Разрыдавшийся Киркоров заговорил о завершении карьеры 00:53Тайный грех на Авдотью: какое невинное действие 17 августа пустит по миру даже богачей 18:14Психолог раскрыла роковую ошибку всех, кто возвращается из отпуска 15:28"Мы были изгнаны из рая": 75-летняя мать Артемия Лебедева обнажила семейную драму 12:49"Это не пластика, а болезнь!": Соседов с потрохами сдал скрываемый недуг увядающей Пугачевой 06:51Антон Ветровей: вот почему 16 августа категорически нельзя убираться в доме 17:47Онколог раскрыла жуткую правду об опасности загара 15:49Шок для ученых: раскрыта пугающая правда о том, как детские обиды предопределяют будущее человека 12:55Юная дочь Пересильд спровоцировала грандиозную травлю в актерской среде: Бессмысленно рассказывать про социальную несправедливость 06:15Фатальная ошибка Степанова дня: какое невинное действие 15 августа навлечет бедность и разрушит семью 20:43Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин 18:28Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом 17:01Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители 15:17Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате 14:12Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро 13:29Врачи раскрыли, как по пульсу на руке распознать первые признаки инсульта 13:18Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО 11:58Ученые раскрыли, кто богаче – совы или жаворонки 10:16"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши 10:01Сердце в жару: что важно знать о сердце летом, давлении, ЭКГ и первых тревожных симптомах 09:43Собянин сообщил о ликвидации уже 12 БПЛА, летевших на Москву 09:37Эксперты "Перезвони сам" объяснили, как распознать звонок от лжеоператора связи 00:17Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи 20:37"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве 19:42Гребной канал в Москве назван лучшей тренировочной базой для сборной России по зимнему плаванию 17:20Собянин: МЦД и МСД изменили транспортную доступность Тимирязевского района 17:04Разъяренная Сябитова высмеяла глупый ритуал и раскрыла суровую правду про богатых мужей 15:06Защитный панцирь Земли рухнул: ученые объявили о начале катастрофы в Арктике 14:26Губернатор Подмосковья проинспектировал стройку объекта в лицее в Ликино-Дулево 13:23Лепса застукали в пикантной позе с разведенной брюнеткой 13:03Собянин: Московский сервис "Банк технологий" объединил разработки со всей страны 11:48Собянин: Началось строительство ледового центра в районе Коммунарка 10:55Борющаяся с раком 4-й стадии Лерчек получила страшное известие от врачей 09:42В семье Ольги Бузовой произошло грандиозное событие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве

"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве
4113

У московского капремонта есть своя необычная палитра. В ней встречаются "светло-желтая пшеница", "флорентийский коричневый", "слоновая кость" и другие оттенки с почти литературными названиями. Но за ними – вполне конкретные московские адреса и дома, история которых насчитывает десятилетия, а иногда и больше века.

Многие из этих зданий по-прежнему остаются жилыми, поэтому капитальный ремонт касается не только их внешнего облика. В зависимости от состояния дома работы могут затрагивать подъезды и подвалы, кровлю, водостоки и инженерные системы. А там, где зданию сто и больше лет, отдельно восстанавливают то, что сохранилось со времени его постройки.

В этом году работы идут, в частности, в Скатертном и Малом Власьевском переулках, на Большой Дорогомиловской. Эти дома были построены в разные годы – от конца XIX века до 1940-х. Дом в Скатертном переулке относится к 1887 году, на 1-й Тверской-Ямской – к 1943-му. Каждый строился для своей Москвы и своего времени, но все они до сих пор остаются жилыми.

Скатертный переулок, 1887 год

Дом 23 в Скатертном переулке построили в 1887 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. На фасаде сохранились лепнина, декоративное оформление окон и карнизы.

Сейчас здесь восстанавливают фасад и подъезд. Сначала стены очистили от загрязнений и старой отслаивающейся штукатурки, затем обработали защитными составами. После этого специалисты приступили к восстановлению покрытия стен и декоративных элементов.

Позже главный и дворовые фасады окрасят в исторические цвета. Также приведут в порядок входную группу и цоколь, заменят водосточные трубы. В подъезде обновят стены и потолки, лестничные ступени и ограждения.

Самому дому к этому времени уже почти 140 лет.

Начало XX века в Хамовниках

В Малом Власьевском переулке, 14/23, находится дом 1903 года постройки. Его автор – Иван Кондратенко, один из самых востребованных московских архитекторов рубежа XIX–XX веков. За годы работы в Москве он выполнил более 50 проектов – жилые и доходные дома, особняки, перестройки городских усадеб.

Дом в Малом Власьевском – одна из его работ начала XX века. На фасаде сохранились кованые балконы, лепнина и декоративное оформление окон. На крыше заметны круглые окна.

Сейчас здесь восстанавливают фасад. Стены расчистили, обработали в местах скопления влаги, приводят в порядок лепнину и другие сохранившиеся детали. После завершения работ дому вернут историческое цветовое решение.

Кроме того, приведут в порядок балконы, входные группы и цоколь, заменят водосток. Работы затронут подвал и инженерные системы.

Еще один московский адрес начала прошлого века – Пятницкая улица, дом 43, строение 1. Здание возвели в 1913 году как одно из строений доходного дома графа В.С. Татищева. Его автор – Густав Гельрих, один из заметных московских зодчих начала XX века. Он много строил в Москве – прежде всего доходные дома, но среди его работ были и другие городские здания.

В Москву Гельрих приехал в 1901 году после учебы в Ганновере. Здесь он много работал до Первой мировой войны. Дом на Пятницкой – одна из его московских работ этого периода.

На фасаде сохранились французские балконы, эркеры, лепнина и декоративные медальоны.

Капитальный ремонт здесь прошел в 2023 году. Стены очистили от загрязнений, обработали защитными составами, восстановили штукатурку и отдельные поврежденные участки кладки. Отдельно привели в порядок лепной декор.

В финале фасаду вернули исторические оттенки – «слоновая кость» и «светлая слоновая кость».

Французские балконы в разных домах

Французскими называют балконы почти без площадки – она либо совсем отсутствует, либо остается совсем узкой. По сути, это высокое окно или дверь с наружным ограждением. За время реализации программы капитального ремонта в Москве привели в порядок 25 домов с такими элементами.

Один из них находится на 1-й Тверской-Ямской улице – дом 13, строение 1а. Его построили в 1943 году по индивидуальному проекту, в разгар войны. На фасаде сохранились французские балконы с художественным металлическим ограждением и декоративные элементы с советской символикой.

В 2025 году здесь обновили фасад, крышу, подъезды и подвал, заменили часть инженерных систем. На внешних стенах заделали трещины, восстановили штукатурку и сохранившийся декор. В местах, где скапливалась влага, использовали защитный состав.

Для фасада вернули исторические оттенки – «светло-желтая пшеница» и «флорентийский коричневый».

Работы затронули и крышу – заменили кровельное покрытие и изношенные деревянные конструкции. Отремонтировали балконы и входы, привели в порядок цоколь. В подъездах и подвале также прошли работы, заменили системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Накануне войны

На Большой Дорогомиловской улице сейчас приводят в порядок дом 7. Его построили в 1940 году по индивидуальному проекту.

В облике здания сохранились детали того времени – декоративное оформление окон, балконы и колонны первого этажа.

Сейчас стены уже очистили от загрязнений и старой штукатурки, обработали защитными составами, восстановили поврежденные участки кладки. Продолжается ремонт фасада.

После завершения работ главный фасад и дворовые стены окрасят в исторический цвет «японский белый».

Также приведут в порядок входные группы и цоколь, установят новые водосточные трубы. На крыше заменят кровельное покрытие и изношенные деревянные конструкции. Работы пройдут и в подвале, а также затронут часть инженерных систем.

Не только старые дома

В Царицыне сейчас приводят в порядок пять домов на Луганской улице. Это уже застройка 1980-х годов, и набор работ здесь другой.

Например, дома 3, корпуса 1 и 2 построили в 1983 и 1984 годах. Здесь ремонтируют фасады и подвалы, меняют магистрали инженерных систем. Для наружных стен используют технологию «мокрый фасад» – после очистки поверхности утеплят минеральной ватой, нанесут штукатурку и окрасят. Одновременно установят корзины для кондиционеров, заменят окна в местах общего пользования, приведут в порядок входные группы и цоколь.

Своя палитра будет и здесь. Для домов на Луганской улице выбрали «копенгагенский синий», черно-серый и «сигнальный белый». Эти оттенки появятся на фасадах после завершения основных работ.

Похожий объем работ идет в доме 4, корпусе 1, построенном в 1987 году. Здесь также обновляют фасад, крышу и подвал, меняют инженерные системы. На стенах уже начали монтировать утеплитель, позже их оштукатурят и окрасят.

В Царицыне в центре внимания уже совсем другие вещи – окна, кровля, входные группы, состояние фасадов.

Когда эти дома строили, они были частью нового жилого массива. За прошедшие десятилетия район заметно изменился, а сами здания стали привычной частью городского фона. Сегодня им уже около сорока лет, и капитальный ремонт дошел до этой застройки тоже.

Шоу-бизнес в Telegram

13 августа 2026, 20:37
Фото: mos.ru
Дни.ру• Требует проверки

Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны"

Уже в эти выходные в музее-заповеднике "Архангельское" пройдет фестиваль "Джазовые сезоны"
В субботу и воскресенье, 22 и 23 августа, на территории музея-заповедника "Архангельское" в городском округе Красногорск состоится XII Международный фестиваль "Джазовые сезоны". Мероприятие традиционно объединит на одной площадке лучших джазовых исполнителей и артистов других направлений, работающих с джазовыми программами.

В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами

В Москве прошло 1-е заседание общественного штаба по наблюдению за выборами
Эксперты и организаторы обсудили готовность избирательной системы к сентябрьскому голосованию. В Москве состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО

Собянин рассказал о новом уникальном комплексе с пищевым производством в ЗАО
Столичный сектор пищевой промышленности пополнился передовым предприятием полного цикла, способным выпускать до 100 тонн готовой продукции в сутки. "Москва — лидер среди регионов России по динамике роста выручки пищевой промышленности.

Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин

Новый корпус школы в Хорошево-Мневниках откроется 1 сентября – Собянин
На северо-западе Москвы, в районе Хорошево-Мневники, на улице Генерала Глаголева, дом 5а, завершено строительство нового корпуса школы № 1517. Сергей Собянин встретился с педагогами, родителями и учениками учебного заведения. «Здесь много таких профильных классов: и инженерный класс, и медицинский, и предпринимательский — сейчас новое направление, тоже достаточно популярное среди школьников.

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро
Строительство первого за семь десятилетий нового объекта на легендарной Кольцевой линии метро вошло в свою самую сложную и высокотехнологичную фазу. В столице стартовал ключевой и наиболее трудоемкий этап возведения станции "Достоевская" Кольцевой линии метрополитена — специалисты приступили к проходке наклонного хода.

Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО

Мэр Москвы: 18 новых автобусных маршрутов запустят в ТиНАО
В Новой Москве запускают крупную программу модернизации транспорта, которая свяжет десятки удаленных поселений с ключевыми городскими объектами. "В 2026 году мы начинаем новый этап расширения маршрутной сети, прежде всего для того, чтобы улучшить доступность малых населенных пунктов ТиНАО, удаленных от крупных магистралей.

Выбор читателей

17/08Пнд"Волшебник знает мои хотелки": молодая жена вытрясла миллионы из престарелого Петросяна 17/08ПндПолуголая невестка Наташи Королевой устроила опасные игры на высоте на глазах у всех 17/08ПндГордый Лазарев поставил на место эпатажного Канье Уэста на глазах у всей России 18/08ВтрЛюбовь Успенская высказала горькое сожаление по поводу избранника дочери 17/08ПндРедкое затмение в Европе обернулось массовой потерей зрения 18/08Втр"Кость напоминает кукурузную палочку": медики поставили суровый диагноз тяжелобольной Пугачевой