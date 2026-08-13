"Японский белый", картуши и французские балконы: как обновляют дома разных эпох в Москве

У московского капремонта есть своя необычная палитра. В ней встречаются "светло-желтая пшеница", "флорентийский коричневый", "слоновая кость" и другие оттенки с почти литературными названиями. Но за ними – вполне конкретные московские адреса и дома, история которых насчитывает десятилетия, а иногда и больше века.

Многие из этих зданий по-прежнему остаются жилыми, поэтому капитальный ремонт касается не только их внешнего облика. В зависимости от состояния дома работы могут затрагивать подъезды и подвалы, кровлю, водостоки и инженерные системы. А там, где зданию сто и больше лет, отдельно восстанавливают то, что сохранилось со времени его постройки.

В этом году работы идут, в частности, в Скатертном и Малом Власьевском переулках, на Большой Дорогомиловской. Эти дома были построены в разные годы – от конца XIX века до 1940-х. Дом в Скатертном переулке относится к 1887 году, на 1-й Тверской-Ямской – к 1943-му. Каждый строился для своей Москвы и своего времени, но все они до сих пор остаются жилыми.

Скатертный переулок, 1887 год

Дом 23 в Скатертном переулке построили в 1887 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. На фасаде сохранились лепнина, декоративное оформление окон и карнизы.

Сейчас здесь восстанавливают фасад и подъезд. Сначала стены очистили от загрязнений и старой отслаивающейся штукатурки, затем обработали защитными составами. После этого специалисты приступили к восстановлению покрытия стен и декоративных элементов.

Позже главный и дворовые фасады окрасят в исторические цвета. Также приведут в порядок входную группу и цоколь, заменят водосточные трубы. В подъезде обновят стены и потолки, лестничные ступени и ограждения.

Самому дому к этому времени уже почти 140 лет.

Начало XX века в Хамовниках

В Малом Власьевском переулке, 14/23, находится дом 1903 года постройки. Его автор – Иван Кондратенко, один из самых востребованных московских архитекторов рубежа XIX–XX веков. За годы работы в Москве он выполнил более 50 проектов – жилые и доходные дома, особняки, перестройки городских усадеб.

Дом в Малом Власьевском – одна из его работ начала XX века. На фасаде сохранились кованые балконы, лепнина и декоративное оформление окон. На крыше заметны круглые окна.

Сейчас здесь восстанавливают фасад. Стены расчистили, обработали в местах скопления влаги, приводят в порядок лепнину и другие сохранившиеся детали. После завершения работ дому вернут историческое цветовое решение.

Кроме того, приведут в порядок балконы, входные группы и цоколь, заменят водосток. Работы затронут подвал и инженерные системы.

Еще один московский адрес начала прошлого века – Пятницкая улица, дом 43, строение 1. Здание возвели в 1913 году как одно из строений доходного дома графа В.С. Татищева. Его автор – Густав Гельрих, один из заметных московских зодчих начала XX века. Он много строил в Москве – прежде всего доходные дома, но среди его работ были и другие городские здания.

В Москву Гельрих приехал в 1901 году после учебы в Ганновере. Здесь он много работал до Первой мировой войны. Дом на Пятницкой – одна из его московских работ этого периода.

На фасаде сохранились французские балконы, эркеры, лепнина и декоративные медальоны.

Капитальный ремонт здесь прошел в 2023 году. Стены очистили от загрязнений, обработали защитными составами, восстановили штукатурку и отдельные поврежденные участки кладки. Отдельно привели в порядок лепной декор.

В финале фасаду вернули исторические оттенки – «слоновая кость» и «светлая слоновая кость».

Французские балконы в разных домах

Французскими называют балконы почти без площадки – она либо совсем отсутствует, либо остается совсем узкой. По сути, это высокое окно или дверь с наружным ограждением. За время реализации программы капитального ремонта в Москве привели в порядок 25 домов с такими элементами.

Один из них находится на 1-й Тверской-Ямской улице – дом 13, строение 1а. Его построили в 1943 году по индивидуальному проекту, в разгар войны. На фасаде сохранились французские балконы с художественным металлическим ограждением и декоративные элементы с советской символикой.

В 2025 году здесь обновили фасад, крышу, подъезды и подвал, заменили часть инженерных систем. На внешних стенах заделали трещины, восстановили штукатурку и сохранившийся декор. В местах, где скапливалась влага, использовали защитный состав.

Для фасада вернули исторические оттенки – «светло-желтая пшеница» и «флорентийский коричневый».

Работы затронули и крышу – заменили кровельное покрытие и изношенные деревянные конструкции. Отремонтировали балконы и входы, привели в порядок цоколь. В подъездах и подвале также прошли работы, заменили системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Накануне войны

На Большой Дорогомиловской улице сейчас приводят в порядок дом 7. Его построили в 1940 году по индивидуальному проекту.

В облике здания сохранились детали того времени – декоративное оформление окон, балконы и колонны первого этажа.

Сейчас стены уже очистили от загрязнений и старой штукатурки, обработали защитными составами, восстановили поврежденные участки кладки. Продолжается ремонт фасада.

После завершения работ главный фасад и дворовые стены окрасят в исторический цвет «японский белый».

Также приведут в порядок входные группы и цоколь, установят новые водосточные трубы. На крыше заменят кровельное покрытие и изношенные деревянные конструкции. Работы пройдут и в подвале, а также затронут часть инженерных систем.

Не только старые дома

В Царицыне сейчас приводят в порядок пять домов на Луганской улице. Это уже застройка 1980-х годов, и набор работ здесь другой.

Например, дома 3, корпуса 1 и 2 построили в 1983 и 1984 годах. Здесь ремонтируют фасады и подвалы, меняют магистрали инженерных систем. Для наружных стен используют технологию «мокрый фасад» – после очистки поверхности утеплят минеральной ватой, нанесут штукатурку и окрасят. Одновременно установят корзины для кондиционеров, заменят окна в местах общего пользования, приведут в порядок входные группы и цоколь.

Своя палитра будет и здесь. Для домов на Луганской улице выбрали «копенгагенский синий», черно-серый и «сигнальный белый». Эти оттенки появятся на фасадах после завершения основных работ.

Похожий объем работ идет в доме 4, корпусе 1, построенном в 1987 году. Здесь также обновляют фасад, крышу и подвал, меняют инженерные системы. На стенах уже начали монтировать утеплитель, позже их оштукатурят и окрасят.

В Царицыне в центре внимания уже совсем другие вещи – окна, кровля, входные группы, состояние фасадов.

Когда эти дома строили, они были частью нового жилого массива. За прошедшие десятилетия район заметно изменился, а сами здания стали привычной частью городского фона. Сегодня им уже около сорока лет, и капитальный ремонт дошел до этой застройки тоже.