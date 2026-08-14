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Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи

Начало строгого Успенского поста и Медовый Спас: тайный ритуал 14 августа, который запустит мощный поток удачи
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Особенная святая дата 14 августа открывает мощнейший энергетический поток года, способный исцелить застарелые болезни и привлечь в дом невиданное богатство.

14 августа в народном и православном календаре наступает один из самых почитаемых, светлых и важных дней в году. На эту дату приходится начало строгого Успенского поста и Медовый Спас, который также называют Первым Спасом, Спасом на воде или Маковеем. В церковной традиции праздник связан с Выносом честных древ Животворящего Креста Господня. С этого момента природа окончательно поворачивает на осень, а энергетика воздуха наполняется особой небесной благодатью.

Наши предки свято верили, что 14 августа высшие силы открывают свои щедроты для каждого человека. Это идеальное время для духовного очищения, обновления жизненных сил и привлечения в дом финансового благополучия.

Медовая магия и заговор на богатство

Главным символом дня традиционно выступает свежий мед нового сбора. К 14 августа пасечники забивали соты янтарным лакомством и несли его в храмы для освящения. Считалось, что после окропления святой водой мед обретает поистине чудодейственные свойства.

Народные знахари раскрыли главный секретный ритуал даты. С самого утра 14 августа нужно обязательно съесть первую ложку освященного меда и мысленно загадать свое самое заветное желание. Предки верили: мечта, заговоренная "на сладкую ложку" в Медовый Спас, непременно исполнится до конца года. Кроме того, этот обряд надежно защищает человека от любых сглазов, порчи и тяжелых недугов.

Второй важнейший атрибут праздника — мак. В день Маковея принято собирать созревшие маковые головки и печь традиционные угощения: пышные блины с маком и медом, медовые пряники и румяные рулеты. В старину верили, что окропленные в церкви семена мака работают как мощнейший щит против нечистой силы и притягивают в жилье крупные деньги.

Спас на воде и очищение души

Второе название праздника — Спас на воде — связано с древней традицией освящать новые и чистить старые колодцы, а также совершать торжественные крестные ходы к естественным водоемам. В этот день принято окунаться в освященные реки и озера, чтобы смыть с себя накопившиеся грехи, печали и болезни.

В старину верили: последнее летнее купание 14 августа дарует человеку богатырское здоровье на весь следующий год. Однако после Медового Спаса заходить в открытые водоемы уже категорически запрещалось — считалось, что вода начинает быстро остывать и "засыпает" до самой весны.

Строгие табу: чего категорически нельзя делать 14 августа

Чтобы не вспугнуть дарованную небесами удачу и не привлечь в свою жизнь тяжелые испытания, 14 августа важно неукоснительно соблюдать вековые правила:

Поскольку наступает начало строгого Успенского поста, под запретом находятся шумное веселье, алкоголь, а также мясные, яйца и молочные продукты. Категорически запрещено ссориться, желать кому-либо зла, сплетничать и кричать. Любой негативный посыл, отправленный в этот день, вернется к обидчику в двойном размере. Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, строительством и масштабной работой в огороде. Этот праздник предназначен для молитвы, отдыха и духовного очищения. Под строгим табу находится скупость. На Руси говорили: "На Первый Спас и нищий медку попробует". Отказать в угощении или помощи 14 августа — значит намеренно обречь себя на финансовый крах и одиночество.

Приметы погоды на Медовый Спас

Природа 14 августа давала предкам точнейшие подсказки о предстоящей осени и зиме:

  • Если в Медовый Спас идет проливной дождь — в следующем году не будет опасных лесных пожаров.
  • Розы окончательно отцветают к 14 августа — это верный знак, что тепло уходит, а на порог ступает настоящая прохладная осень.
  • Если птицы, особенно ласточки и стрижи, собираются в стаи и улетают на юг — ночи станут заметно холоднее.
  • Какая погода стоит на Медовый Спас, таким же окажется и Третий (Ореховый) Спас 29 августа.

Встречайте 14 августа 2026 года с чистыми помыслами, попробуйте ложку ароматного меда, угостите близких домашней выпечкой и пустите в свой дом светлую энергию Медового Спаса.

Шоу-бизнес в Telegram

14 августа 2026, 00:17
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

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