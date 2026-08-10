Рыдающая Гузеева умоляет Киркорова о спасении: Никогда в жизни ни у кого ничего не просила

Безмятежный отдых известной телеведущей на элитном европейском курорте неожиданно обернулся настоящей драматической развязкой и слезами отчаяния.



Роскошный отпуск популярной телеведущей и заслуженной артистки России Ларисы Гузеевой на побережье Болгарии неожиданно омрачился тяжелыми переживаниями. Звезда экрана, привыкшая к комфорту и красивой жизни, отправилась восстанавливать силы в элитный курортный комплекс в местечке Равда. Морской бриз, волны всего в ста метрах от апартаментов и ласковое солнце должны были подарить артистке долгожданный покой. Однако реальность оказалась слишком суровой и больно ударила по чувствительному сердцу знаменитости.

Вместо безмятежного приема солнечных ванн теледива столкнулась с горькой местной проблемой, пройти мимо которой она просто не смогла. Улицы курортного городка буквально переполнены брошенными и никому не нужными четвероногими. Для Гузеевой, которая трепетно относится к животным, это зрелище стало настоящим испытанием. Артистка уже три года буквально не расстается со своей любимицей — собачкой породы мальтипу по кличке Жужа. Пушистая спутница ездит со звездной хозяйкой по всем гастролям, съемкам и путешествиям. Видя страдания бездомных хвостиков, Лариса Андреевна просто не смогла сдержать эмоций.

Во время очередной прогулки Гузеева познакомилась с местными волонтерами. Девушки из последних сил пытаются спасать, лечить и пристраивать несчастных псов. Одна из активисток по имени Даша даже купила на личные средства земельный участок, чтобы построить там полноценные вольеры для спасенных животных. Но добрые намерения уперлись в банальную и суровую преграду — отсутствие денег.

"Девчонки делают все, что могут. Но выше головы прыгнуть невозможно. Даша купила участок, здесь можно построить вольеры, она с радостью это сделает. Но деньги сами не упадут с неба, поэтому нужно помочь. Я не знаю как — я никогда в жизни ни у кого ничего не просила", — эмоционально поделилась с подписчиками растроганная ведущая.

Понимая, что ситуация требует немедленных действий, звезда экрана пошла на крайние меры. Она решилась публично обратиться к своему давнему другу и уроженцу Болгарии — поп-королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову. Гузеева напомнила музыканту о его балканских корнях и известной всем трепетной любви к домашним питомцам.

"У меня есть мой любимый и прекрасный друг Филипп Киркоров. Филипп, я так люблю тебя и так уважаю, и знаю, что ты меня тоже любишь. Вот я на твоей земле, на твоей родине. Давай что-нибудь придумаем, а? Потому что у тебя тоже есть собачки, ты их любишь. Здесь, кстати, часто этим занимаются: берут детям, наиграются, а потом выбрасывают", — с надеждой и болью в голосе высказалась артистка.

Ситуация дошла до того, что Лариса Андреевна теперь просто боится выходить из своего отеля. Каждая прогулка по живописному побережью превращается для нее в эмоциональную пытку и стресс.

"Честно говоря, я уже боюсь пойти на пляж. Боюсь смотреть по сторонам, потому что если увижу брошенку — конечно же, подберу!" — с драматизмом подытожила телезвезда.

Поклонники ведущей надеются, что щедрый и отзывчивый Филипп Киркоров не оставит отчаянный призыв подруги без внимания и поможет спасти болгарских хвостиков, вернув Гузеевой покой и возможность наслаждаться заслуженным отдыхом.