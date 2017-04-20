Пилот "Формулы" лишился ног в аварии на трассе

Юный пилот команды JHR Developments Билли Монгер, выступающий в британском чемпионате "Формулы-4", стал инвалидом. Из-за аварии в гонке ему ампутировали обе ноги.

На полном ходу 17-летний спортсмен врезался в резко остановившийся перед ним болид гонщика из Carlin Патрика Пасмы. Тому пришлось сбросить скорость из-за технических неполадок, в результате чего произошла страшная авария.

Остальным гонщикам, к счастью, удалось объехать столкнувшиеся машины. Видео происшествия опубликовано в Twitter Radioestadio Motor.

Для того чтобы извлечь Монгера из болида, понадобилось целых два часа. Гонщика госпитализировали, но во время операции врачам пришлось ампутировать ему обе ноги ниже колена. Пасма серьезных травм не получил и в тот же день был выписан из больницы.

Напомним, в состоянии здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера до сих пор не произошло особых улучшений. Тем временем за три года семья спортсмена уже потратила на его лечение около 16 миллионов евро. Неделя медицинских процедур обходится Шумахеру примерно в 135 тысяч евро.

Как писали Dni.ru, у семьи немца не хватает средств на дорогостоящее лечение. Жена Шумахера уже продала его дом в Норвегии и личный самолет. В конце 2016 года в Сети появилась первая фотография гонщика, сделанная после аварии. Полиция начала расследование по поводу того, каким образом фотограф проник на территорию дома Шумахера в Швейцарии.