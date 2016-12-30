У Шумахера проблемы с деньгами на лечение

В состоянии здоровья легендарного гонщика Михаэля Шумахера до сих пор не произошло особых улучшений. Тем временем, за три года семья спортсмена уже потратила на его лечение около 16 миллионов евро.

Неделя медицинских процедур обходится Шумахеру примерно в 135 тысяч евро, сообщает Mirror. При этом, у семьи немца уже не хватает свободных средств на дорогостоящее лечение.

Жена Шумахера уже продала его дом в Норвегии и личный самолет. До аварии, подорвавшей здоровье спортсмена, его состояние оценивалось в 590 миллионов евро.

Тем временем, менеджер гонщика Сабина Кехм заявила, что не планирует выступать с обновленной информацией о его состоянии здоровья. "Здоровье Михаэля не является общественно значимой информацией, а потому не будем давать никакой информации по этому поводу", – сказала она. Представитель спортсмена добавила, что семья Шумахера будет защищать его личную жизнь.

Напомним, Михаэль Шумахер ударился головой об камень, катаясь на лыжах 29 декабря 2013 года. После этого он около полугода пролежал в коме.

Согласно последней информации, гонщик уже может делать некоторые движения руками. Однако подробности состояния здоровья спортсмена семья держит в тайне.

Не так давно в Сети появилась первая фотография Шумахера, сделанная после аварии. Полиция начала расследование по поводу того, каким образом изображение было сделано на территории дома немца в Швейцарии.