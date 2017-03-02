Российские футболистки посмеялись над Кокориным

Пресс-служба женской сборной по футболу "подколола" игрока "Зенита" и футбольной сборной России Александра Кокорина в связи с нарушением им правил ПДД. Российские футболистки сделали иронический коллаж-шарж.

Девушки опубликовали его в социальной сети Twitter. "А представьте, если бы в футбольной команде появилось новое амплуа: "Игрок номер 9, прижмитесь к обочине", – говорится в посте. Ранее сообщалось, что футболист сборной России и клуба "Зенит" Александр Кокорин задержан за езду по встречной полосе.

А представьте, если бы в футбольной команде появилось новое амплуа ��

"Игрок номер 9, прижмитесь к обочине!" ������ pic.twitter.com/iHABKw30if — Женская сборная (@WomenRussia) 2 марта 2017 г.

Напомним, в ночь нападающий "Зенита" Александр Кокорин за один день успел дважды попасть в руки сотрудников правоохранительных органов. По сообщениям СМИ, сначала спортсмена поймали за быстрой ездой по встречной полосе Страстного бульвара на Bentley, а потом его уличили в скоростное езде по Рублевскому шоссе и Ленинскому проспекту на элитном Rolls-Royce Wraith.

Как писали Dni.ru, Кокорин оправдался за выезд на встречную полосу на Страстном бульваре. По его словам, он лишь случайно "зацепил" ее при повороте. "Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что пьяный был", – рассказал футболист.

Задержанного спортсмена поддержал менеджер Кирилл Логинов. Не поверил в том, что Кокорин устроил гонку по Москве и его коллега по футбольному клубу Александр Кержаков. Он пошутил, что это, видимо, был двойник футболиста.Другой нападающий петербургского футбольного клуба Артем Дзюба поддержал мнение Александра Кержакова, что за рулем автомобиля находился другой человек.