Российского футболиста раскритиковали за аренду льва

Защитник "Спартака" и сборной России Дмитрий Комбаров сделал весьма экзотичный подарок на пятилетие своей дочери Ульяны. Он взял для ребенка в аренду львенка.

Российского футболиста за поступок раскритиковали западные СМИ. Обрушились на спортсмена и зоозащитники. Спортсмен опубликовал фотографию своей дочери в обнимку с животным в Instagram.

Услуга аренды детеныша льва, по имеющейся информации, обошлась Комбарову в десять тысяч рублей за час. Защитники животных считают, что для таких целей братьям нашим меньшим дают наркотические средства, чтобы они спокойно себя вели, сообщает The Sun.

На необычный сюрприз отца дочери обратило внимание и издание The Mirror. На своем сайте оно провело опрос на тему: "Привели бы вы льва на день рождения своего ребенка?". Примечательно, что пользователям предлагаются только отрицательные ответы: "Нет" и "Конечно же, нет".

Помимо СМИ и зоозащитников, не одобрили поступок Комбарова и некоторые пользователи Сети. "Маразм крепчал", "Бедное животное!", "То медведь, то лев. И почему человек ставит себя выше животного мира? если любишь животных, перестань их есть и начни о них заботиться. хватит этой лжи и лицемерия", – комментируют фото в Instagram юзеры.

@kkombarov Кирюха с днём рождения! Это наш день!!! Спасибо всем за поздравления!!!������������ Публикация от Дмитрий (@dmitrykombarov) Янв 22 2017 в 8:18 PST

Известно, что ранее брат-близнец Дмитрия Комбарова Кирилл арендовал для своего сына медведя. На животном он катал мальчика в его день рождения.