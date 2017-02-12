Сборная России досрочно выиграла хоккейный Евротур

В заключительном матче Шведских хоккейных игр сборная России одержала победу над командой Чехии со счетом 4:2. Триумф национальной команды сделал россиян победителями Евротура досрочно.

По результатам соревнований сборная России набрала 24 очка. Это сделало команду недосягаемой для ближайших преследователей.