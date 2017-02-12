Жена Бьорндалена выругалась после трумфа

В Австрии завершилась гонка преследования, которая проходила в рамках Чемпионата мира по биатлону. Соревнование стало настоящим триумфом для жены Уле-Эйнара Бьорндалена Дарьи Дормачевой: ей удалось завоевать первую медаль после рождения дочери.

Домрачева стала второй по результатам гонки. Примечательно, что спортсменка так обрадовалась своему успеху, что даже выругалась в присутствии журналистов. "Ой, извините! Я не матерюсь!" – тут же добавила она. Видео с места событий было опубликовано Life.ru.

Первое место по результатам гонки заняла немка Лура Дальмайер. Бронзовая медаль досталась Габриэле Коукаловой из Чехии. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Старых – она заняла четвертое место.