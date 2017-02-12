Жена Бьорндалена выругалась после трумфа
Домрачева стала второй по результатам гонки. Примечательно, что спортсменка так обрадовалась своему успеху, что даже выругалась в присутствии журналистов. "Ой, извините! Я не матерюсь!" – тут же добавила она. Видео с места событий было опубликовано Life.ru.
Первое место по результатам гонки заняла немка Лура Дальмайер. Бронзовая медаль досталась Габриэле Коукаловой из Чехии. Лучший результат среди россиянок показала Ирина Старых – она заняла четвертое место.
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