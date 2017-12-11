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Спорт

Спортсмены оправдались за отказ от флага России

Фото: GLOBAL LOOK press/Gong Bing
Все российские спортсмены решили выступать под нейтральным флагом на Играх-2018 в Пхенчане. К такому выводу атлеты пришли на заседании Олимпийского комитета России. 
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При этом спортсмены заявили, что несмотря на то, что гимн нашей страны не прозвучит на соревнованиях до церемонии закрытия, они все равно будут посвящать все свои победы и достижения России. ""Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять", – говорится в официальном заявлении спортсменов.

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Они воспринимают решение участвовать в Олимпийских играх как способ доказать всему миру, что наши спортсмены побеждают не за счет допинга, а за счет собственных талантов и усердия. "Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить", – говорится в официальном заявлении российских спортсменов.

Олимпийский комитет России в своем обращении подчеркнул, что уважает решение атлетов и призывает общественность с пониманием отнестись к их выбору. "Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию", – приводит ТАСС слова Софьи Великой, главы комиссии спортсменов.

Отметим, что окончательно решение об участии наших атлетов на Олимпийских играх в Пехнчане в 2018 году будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря. Пока же комиссия спортсменов только собрала мнения самих атлетов, для того чтобы понять их общее настроение.  

Автор: Михаил Войцеховский11 декабря 2017, 17:28

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