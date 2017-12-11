Спортсмены оправдались за отказ от флага России

Все российские спортсмены решили выступать под нейтральным флагом на Играх-2018 в Пхенчане. К такому выводу атлеты пришли на заседании Олимпийского комитета России.

При этом спортсмены заявили, что несмотря на то, что гимн нашей страны не прозвучит на соревнованиях до церемонии закрытия, они все равно будут посвящать все свои победы и достижения России. ""Мы хотим выступить за свою родину, за своих родных и близких, за своих преданных болельщиков, за свою нацию, которая на протяжении многих веков была и остается одной из величайших в мире. Каждую победу, каждую медаль мы посвятим нашей России, которую с огромной гордостью будем представлять", – говорится в официальном заявлении спортсменов.

Они воспринимают решение участвовать в Олимпийских играх как способ доказать всему миру, что наши спортсмены побеждают не за счет допинга, а за счет собственных талантов и усердия. "Мы стремимся побеждать в честной борьбе. Ради этого мы готовы отправиться на Олимпийские игры и доказать, что российские спортсмены сильны своим талантом, мастерством, волей и духом, а вовсе не тем, в чем нас пытаются обвинить", – говорится в официальном заявлении российских спортсменов.

Олимпийский комитет России в своем обращении подчеркнул, что уважает решение атлетов и призывает общественность с пониманием отнестись к их выбору. "Комиссия поддерживает мнение тех спортсменов, которые решили или решат выступать под нейтральным статусом, и уважает решение тех, кто не будет участвовать. Выбор сугубо индивидуален, попрошу российское общество отнестись к решению спортсменов с пониманием и уважением. Спортсмены прекрасно осознают, что не будет флага и герба страны, но они все равно представляют Россию", – приводит ТАСС слова Софьи Великой, главы комиссии спортсменов.

Отметим, что окончательно решение об участии наших атлетов на Олимпийских играх в Пехнчане в 2018 году будет принято на Олимпийском собрании 12 декабря. Пока же комиссия спортсменов только собрала мнения самих атлетов, для того чтобы понять их общее настроение.