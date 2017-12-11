Российские спортсмены приняли ультиматум Баха

Российские атлеты все-таки поедут на Олимпиаду в Южную Корею и выступят там под нейтральным флагом. Всех, кто принял такое решение, поддержала комиссия спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР).

По словам главы комиссии, прославленной фехтовальщицы Софьи Великой, спортсмены, которые собираются соревноваться в Пхенчхане под нейтральным флагом, все равно будут представлять на Играх Россию и прекрасно это понимают. Пока никто из атлетов не отказался от выступления на Олимпиаде. По крайней мере, таких заявлений в ОКР не поступало.

"Позиция спортсменов – большинство хотят участвовать в Олимпийских играх", – рассказала чемпионка журналистам. Также она попросила с уважением отнестись к решению спортсменов, выразивших желание выступить в Пхенчхане.

Комиссия спортсменов ОКР поддержала отечественных атлетов, которые решили принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года, сообщает ТАСС. Одновременно комиссия подготовила обращение к главе Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой пересмотреть решение МОК о недопуске российской сборной на Игры в Пхенчхане.





Напомним, 5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение не допускать сборную России под ее национальным флагом на Игры в Южной Корее. МОК также приостановил членство Олимпийского комитета России и обвинил нашу страну в систематическом нарушении антидопинговых правил.

Те атлеты, которые пожелают выступить на Играх, должны будут соответствовать предложенным критериям: их статус определен как "олимпиец из России". При награждении победителей не будет исполняться российский гимн и подниматься российский флаг.

Ранее Владимир Путин поддержал спортсменов, которые планируют поехать в Пхенчхан. "Мы, без всякого сомнения, не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие в Играх-2018, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве", - сказал президент.