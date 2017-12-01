Запад нашел политический подтекст в жеребьевке ЧМ-2018

Политическим событием назвали западные СМИ жеребьевку чемпионата мира по футболу, которая пройдет 1 декабря в Москве. По их мнению, предстоящее мероприятие должно "восстановить имидж России" после околоспортивных скандалов.

32 страны готовятся узнать, какой противник им выпадет на футбольном международном первенстве, которое пройдет в России в 2018 году. До начала церемонии остались считаные часы. Корреспондент CNN, несмотря на волнение, нашел политический подтекст в предстоящем шоу, сообщает RT.

"Для России, впервые принимающей чемпионат мира, от того, насколько она хорошо организует главное футбольное шоу, будет зависеть очень многое, ведь позади – целая серия скандалов, омрачивших подготовку к турниру", – отметила Аманда Дэвис.

Журналистка напомнила американцам, что Кремль – центр политической власти России, а также площадка для назначенной на 1 декабря жеребьевки чемпионата мира. Между тем мировое первенство, которое состоится в следующем году, для России вращается отнюдь не только вокруг футбола и является своеобразным политическим заявлением, передает американский телеканал.

Дэвис рассказала зрителям, что у Москвы "есть проблема": с тех пор как в 2010 году России присудили право провести чемпионат, произошло немало разных событий. "Процесс голосования, вероятно, проходил совсем не так, как казалось тогда: больше половины из 22 членов исполкома ФИФА, проголосовавших на тех скандальных двойных выборах, где одновременно определялись организаторы первенства 2018 и 2022 годов, были либо полностью отлучены от футбола, либо временно отстранены или же находятся под следствием по коррупционным обвинениям", – сказала корреспондент.

3⃣2⃣ звезды из каждой команды-участницы #ЧМ2018 записали видеопоздравление друг другу на разных языках ��

��Видео, которое нельзя пропустить �� pic.twitter.com/QpVykCl8C6 — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 30 ноября 2017 г.

Зрителям напомнили, и о докладе Макларена, где были представлены "доказательства существования в российском спорте спонсируемой государством системы употребления допинговых препаратов". По мнению журналистов CNN, события минувших семи лет навредили имиджу России в плане спорта. Пятничная жеребьевка "не уберет нависшую над страной тень, но хотя бы может стать шагом в правильном направлении".