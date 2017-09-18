ЦРУ пытается сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили

Российским СМИ не стоит уделять много внимания Михаилу Саакашвили. Это только повышает его популярность. При том, что бывший президент Грузии сейчас работает на проект ЦРУ, цель которого – лишить Россию права на проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Лишение Михаила Саакашвили украинского гражданства стало роковой ошибкой Петра Порошенко. Получилось, что экс-губернатора Одесской области преследуют по политическим мотивам – что только добавило ему популярности.

Украинскому президенту следовало раньше разбираться с одиозным политиком – он прекрасно знал, что у Грузии есть претензии к Саакашвили, против него возбуждены уголовные дела. Однако Порошенко игнорировал требования Тбилиси о его выдаче, представил Саакашвили и его команду "звездами мировой демократии". И лишил гражданства лишь тогда, когда тот стал мешать и создавать проблемы, напомнила журналистам экс-спикер грузинского парламента, лидер партии "Демократическое движение – Единая Грузия" Нино Бурджанадзе.

Грузинский политик считает, что Порошенко могли подставить - как в свое время подставили Саакашвили определенные круги США, советовавшие начать войну в Южной Осетии. Это могла быть, к примеру, команда сенатора Джона Маккейна. И на Украине сейчас происходит нечто подобное: возможно, в Порошенко разочаровались спецслужбы США, и им что-то надо было предпринять, создать дополнительную головную боль как для Украины, так и для России, заявила Бурджанадзе в интервью "Независимой газете".

Экс-спикер парламента Грузии убеждена, что Саакашвили - звено серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Цель этого проекта – создать России серьезные проблемы в 2018 году. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы российского президента. И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы. Саакашвили – отличный кандидат для исполнения такого плана, убеждена Нино Бурджанадзе – так что российским СМИ не стоит делать ему дополнительный пиар. Что именно может сделать Саакашвили, чтобы сорвать чемпионат мира, политик не уточнила.