Российские футболисты признаны худшими на ЧМ-2018

Сборная России стала аутсайдером среди национальных команд, отобравшихся на чемпионат мира по футболу 2018 года. Эти данные представлены в рейтинге ФИФА.

Российская команда занимает 65-е место с активом 563 балла. Ближайшими конкурентами нашей сборной являются Саудовская Аравия (63-е место, 576 баллов) и Южная Корея (62-е место, 588 баллов).

На лидирующих позициях в рейтинге – сборные Германии и Бразилии, у которых 1631 и 1619 баллов соответственно, передает RT. После того как сборная Перу обыграла команду Новой Зеландии (2:0) в стыковом матче ЧМ-2018 и вышла в финальную часть турнира, определились все участники чемпионата мира.

Участвовать в международном турнире будут Россия, Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Португалия, Франция, Уругвай, Аргентина, Колумбия, Панама, Сенегал, Марокко, Тунис, Швейцария, Швеция, Хорватия, Дания, Австралия и Перу. Жеребьевка турнира состоится 1 декабря в Кремле.

Сборные расположены в корзинах в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА. Россия автоматически попала в первую корзину, она возглавит группу А как страна-организатор.

Как писали Dni.Ru, в июле соцсети обнародовали клип на песню "Команда-2018", посвященный чемпионату мира по футболу 2018 года. Его представил проект #Жить. Это эксклюзивная работа Smash, Полины Гагариной и Егора Крида.