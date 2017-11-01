Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014

Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно дисквалифицировал российских лыжников Александра Легкова и Евгения Белова. Чемпионов лишили золотых медалек Олимпиады в Сочи.

Вердикт российским спортсменам вынесла комиссия МОК во главе с Денисом Освальдом. Легков и Белов были наказаны за употребление запрещенных веществ.

Согласно решению комиссии, лыжники должны вернуть медали, которыми они были награждены во время Олимпиады в Сочи. Кроме того, результаты выступления сборной России в мужской гонке на дистанции 4х10 километров были аннулированы.

Легков и Белов намерены обжаловать решение комиссии. Адвокат спортсменов заявил, что решение комитета о дисквалификации не распространяется на соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS), что позволит им принимать участие в крупных турнирах. Соответствующее заявление появилось на сайте юридической компании.

Напомним, ранее шестерых российских лыжников лишили права на участие в чемпионате мира. В список попали Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Евгения Шаповалова, Юлия Иванова и Александр Легков.

Их подозревали в употреблении запрещенных веществ. Обвинение строилось на информации, указанной в докладе главы Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена.