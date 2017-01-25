Отстраненный лыжник Легков оказался чист от допинга

Допинг-пробы отстраненного российского лыжника Александра Легкова, взятые во время Олимпиады-2014 в Сочи, дали отрицательный результат и не имеют признаков вскрытия, передает ТАСС со ссылкой на адвоката спортсмена Кристофа Вишеманна. Также стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) оставила в силе временное отстранение Легкова и другого российского лыжника Евгения Белова. Вишеманн заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не смог предоставить доказательств нарушений антидопинговых правил со стороны Легкова и Белова.