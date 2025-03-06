Андрей Воробьев рассказал о масштабном строительстве газопроводов в Подмосковье

В Московской области продолжается активная реализация программ по газификации, в рамках которых строятся новые газопроводы в более чем 130 населенных пунктах. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

По данным губернатора Подмосковья, с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. «Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации», – добавил Андрей Воробьев.

Как рассказали в правительстве Подмосковья, в рамках областной программы в 2025 году планируется обеспечить газом более 18 тысяч домов. Президентская программа «Социальная газификация» и губернаторская программа «Новая газификация» реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Также важно отметить, что к газоснабжению смогут подключиться более 9,1 тыс. строений в 70 садоводческих товариществах (СНТ). В течение ближайших 5 лет газификация охватит 956 СНТ, что обеспечит газом около 64 тысяч домовладений.

Кроме того, с марта 2022 года в регионе действует дополнительная поддержка для льготных категорий граждан, таких как ветераны ВОВ, многодетные семьи и другие. Речь идет о бесплатных работах внутри участка и компенсации расходов на оборудование в пределах 80 тыс. рублей.

По губернаторской программе «Новая газификация» в Подмосковье в этом году начнется строительство 300 км газопроводов для газоснабжения 70 населенных пунктов, что позволит обеспечить газом более 9,3 тыс. человек. Согласно плану, до 2030 года будет построено более 7 тыс. км газопроводов, что позволит подключить газ в 1415 населенных пунктов, в которых проживает более 422 тыс. человек.