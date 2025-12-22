Сергей Собянин рассказал о преимуществах турникетов московского производства

В транспортной системе столицы началась установка нового, более современного оборудования московского производства.



В столичном общественном транспорте стартовала программа по замене оборудования на более современное. Первой точкой, где появились новые устройства, стал терминал № 1 городского вокзала Нижегородская.

По словам Сергея Собянина, новые турникеты московского производства обладают рядом преимуществ. Они более компактны и работают на 20% быстрее предыдущих моделей, что, по расчетам, позволит увеличить пропускную способность станций на 40%. Устройства поддерживают все действующие способы оплаты проезда, включая виртуальную карту "Тройка", систему быстрых платежей (СБП) и биометрию. Для удобства пассажиров турникеты оснащены цветовой подсветкой и виброоткликом, которые информируют об успешном списании средств.

Одновременно с турникетами устанавливаются и новые информационные терминалы по продаже билетов (ИТПБ). Их внедрение позволит вдвое увеличить скорость обслуживания пассажиров. Терминалы оснащены удобным меню, современными банковскими технологиями защиты данных и позволяют построить маршрут прямо на схеме метро.

Обновление оборудования будет проходить поэтапно. В 2026 году новые турникеты появятся на 25 станциях метро, а к концу 2031 года в метрополитене, на МЦК и МЦД будет установлено более 4,5 тысяч таких устройств.

Что касается ИТПБ, то в декабре текущего года еще пять терминалов заработают на станциях "Кунцевская" Большой кольцевой линии, а также "ВДНХ" и "Медведково" Калужско-Рижской линии. До конца 2026 года их общее число в метро достигнет 450 единиц.