Московский общепит направит выручку за выходные на нужды СВО

Рестораторы направят доходы от работы в выходные дни акции "Лето в Москве" на благотворительность.

В минувшие выходные, 13 и 14 июля, центральные улицы Москвы преобразились до неузнаваемости. В рамках фестиваля "Лето в Москве" они стали пешеходными зонами, что привлекло огромное количество горожан и гостей столицы. Этот фестиваль не только принес радость и веселье, но и существенно увеличил доходы ресторанов и кафе: их выручка выросла на целых 20%. Часть этой прибыли рестораторы решили направить на благотворительность, пожертвовав средства в фонд "Народный фронт. Все для победы".

Центральные улицы Москвы на два дня стали исключительно пешеходными, что позволило создать особую атмосферу праздника. Гуляя по этим улицам, можно было заметить, как оживленно и радостно проходил фестиваль. Доходы ресторанов и кафе действительно выросли на 20%, что стало приятным бонусом для всех участников.

Не осталась в стороне и благотворительность. Часть полученной прибыли будет передана на поддержку семей СВО через благотворительный фонд, и общая сумма пожертвований превысит 1 млн рублей. Это решение нашло отклик у многих посетителей и участников фестиваля.

В фестивале приняли участие более 120 заведений общественного питания и магазинов. Центральные улицы Москвы превратились в популярный гастрономический маршрут, привлекая большое количество людей. Благодаря установке столов на проезжей части, удалось увеличить количество мест для гостей, что позволило еще большему числу людей насладиться вкусной едой и напитками.

Например, холдинг Pinskiy & Co привлек множество новых посетителей и вернул своих постоянных клиентов. Основатель компании отметил, что часть выручки будет направлена на помощь семьям СВО. Ресторан "Краснодар" также сообщил о росте доходов и намерении направить 15% от оборота за выходные на поддержку солдат в зоне спецоперации.

Департамент торговли и услуг сыграл важную роль в организации фестиваля. Они отметили активное участие московских рестораторов в городских мероприятиях. В этом году заведения общественного питания предлагали гостям специальные блюда во время таких фестивалей, как "Рыбная неделя" и "Масленица".

Фестиваль "Лето в Москве" стал не только источником увеличения доходов для столичных ресторанов и кафе, но и важной платформой для благотворительности. Активное участие большого числа заведений и высокий интерес посетителей сделали эти выходные настоящим праздником для жителей и гостей столицы.