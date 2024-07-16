Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

В рамках фестиваля состоится более сотни постановок с участием тысячи московских артистов.

До 11 августа в Москве проходит уникальный фестиваль "Театральный бульвар", который является частью проекта "Лето в Москве". В этом году гости смогут насладиться более чем сотней постановок, в которых задействовано свыше тысячи актеров.

Основные площадки фестиваля

Сретенский бульвар 1.

– Здесь проходит выставка, организованная Российским институтом театрального искусства — ГИТИСом и Школой-студией МХАТ. Основное внимание уделено созданию театральных костюмов и сценических макетов. Ежедневно зрители могут увидеть документальные спектакли из серии "Прожито на бульварах".

Страстной бульвар 2.

– На этой площадке работает мастерская семейного театра «Клумба из тумбы» и иммерсивная лаборатория "Эскизы в пространстве". Каждую пятницу проводятся иммерсивные представления театра "Импресарио" под руководством Федора Елютина.

Чистопрудный бульвар 3.

– Здесь находится экспериментальный театр, где работают такие мастерские, как творческая лаборатория Сергея Быстрова "Пух и Прах", мастерская "Щукины дети" театра-студии "Культрас" и мастерская Федора Левина. Ежедневно проходят творческие дискуссии и эксперименты в рамках «Контекст-клуба».

– Специальные мероприятия включают творческий вечер народного артиста России Сергея Степанченко (16 июля), спектакль Театра на Юго-Западе «Демон» (20 июля) и мастер-класс артистов экспериментально-театрального центра новой драмы "Практика" (20 июля).

Цветной бульвар 4.

– Это пространство цирковых искусств, где ежедневно с 17:00 до 20:00 выступают цирковые артисты, уличные театральные коллективы, клоуны и мимы. Особое внимание стоит уделить спектаклю театра «Уголок дедушки Дурова», который состоится 21 июля.

Тверской бульвар 5.

– Эта площадка посвящена оперетте. С 16 июля здесь звучат хиты классической и советской оперетты. Также проводятся танцевальные мастер-классы от солистки балета Московского театра оперетта Евгении Тюминкиной.

Пушкинская площадь 6.

– В выходные дни здесь работает музыкальная сцена, где выступают оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра. 20 июля состоится музыкально-поэтическая постановка "Шесть чувств", а также концерт с произведениями русских и зарубежных композиторов XVIII — начала XIX века. 21 июля пройдут поэтические чтения, посвященные 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, спектакль Московского нового драматического театра «Он победил время и пространство», выступление Большого симфонического оркестра под управлением Алексея Соболева и концертная версия оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь".

Амфитеатр "Яма" на Покровском бульваре 7.

– Это главная сцена фестиваля, где 20 и 21 июля будут показаны спектакли ведущих московских театров и выступления известных артистов. Среди них моноспектакль Елены Захаровой, постановка артистов Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" по произведениям Владимира Маяковского, спектакль Дарьи Мороз и выступление Евгения Князева.



Тематика площадок

– Тверской бульвар: оперетта

– Пушкинская площадь: музыкальный театр

– Сретенский бульвар: сценическое оформление и костюм

– Страстной бульвар: иммерсивный и визуальный театр

– Цветной бульвар: цирк

– Чистопрудный бульвар: экспериментальный театр



