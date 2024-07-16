Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Лолита снова оскандалилась из-за внешнего вида Тесты Секрет идеальной фигуры Ани Лорак Игры Сонник

Топ новостей недели

"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова"Меня знала вся страна, но мы были нищие": как живет звезда "Маяковки" Евгения Симонова Живут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея ЛазареваЖивут отдельно: 87-летняя Немоляева раскрыла детали семейной жизни Сергея Лазарева Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ушел из жизни прославленный советский музыкант и народный артист Ольга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замужОльга Орлова раскрыла сенсационную причину нежелания Жанны Фриске выходить замуж

Лента новостей

Вторник 16 июля

15:16В свадебном платье и без очков: в Сеть просочилось редкое фото Дианы Гурцкая 14:43[ТЕСТ] для знатоков фильма "Джентельмены удачи": проверь себя, ответив на 8 вопросов 14:40Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар" 13:15Сын Михаила Круга похвастался часами за два миллиона: наследство звездного отца 12:29Не отчим: вот кем на самом деле Миронов приходится Голубкиной – секрет раскрыт 11:10Не обошлось без мата: 12-летняя дочь передразнила скандалиста Киркорова 10:19"Отстаньте от меня!": толпа довела до слез звезду "Женского стендапа" – вступилась Седокова 08:47Отказавшийся от трусов SHAMAN планирует продать нижнее белье 04:11ТЕСТ: знаете ли вы факты из жизни Григория Лепса – к 62-летию певца 01:03"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 22:03"Юношеское отцовство": вскрылись детали личной жизни Димы Билана 21:3217 месяцев торжества: в Индии наконец-то отгремела самая долгая свадьба – роскошь, да и только! 20:07Шок! У Михалковых новый член семьи – долго скрывать не стали 18:28Тест: в каком советском мультфильме звучала эта песня? 17:46Не может забыть Эмбер? Депп закрутил роман с копией Херд – она россиянка 16:48"Страшно": Тодоренко подвергла опасности пятилетнего сына 15:58Прямо на публике: фото Самойловой на носилках попало в Сеть 15:00"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14:45"Чтобы внукам не было противно смотреть": 69-летняя Симонова ответила на вопрос о пластике 14:18Марат из "Слово пацана" сыграет в фильме по пушкинской поэме "Руслан и Людмила" 13:22ТЕСТ: узнайте иностранных звезд, снимавшихся в советском кино – их имена известны всему миру 12:20"Накопилось": Смольянинова* прилюдно унизили за границей – почти дошло до драки 10:58Орлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали! 09:46"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 04:12Алла Довлатова поделилась рецептом необычного летнего салата 00:07Бывший муж Бородиной готовится снова стать отцом 21:26Названо идеальное место для селфи и сториз: самые красивые кадры звезды делают здесь 21:10Надежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 18:26"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 15:15Тест: Чьи пельмешки? Угадай российских звезд по губам 12:55ТЕСТ: угадайте советский фильм по кокетливой шляпке героини 12:24Тренд на внутренний туризм: в чем преимущества отдыха в Российских городах-курортах? 12:14Куда сходить в Москве и Петербурге: афиша с 15 по 21 июля 09:07[ТЕСТ] по фильмам о летнем отдыхе в СССР: ответь на 10 вопросов 06:16Нет доказательств – нет дела: обвиненная в сексе за деньги Решетова села в лужу 03:10Отели, СПА и развлечения: что предлагают новые российские курорты 03:09"Хочется любить долго, нежно, страстно": жених сплясал на концерте Лорак в Витебске 00:06"Отчаянно хочет увидеть сына": жена Карла III препятствует его встрече с принцем Гарри 21:24Тест для людей родом из Совесткого Союза: сколько эти продукты стоили в СССР – проверь себя 18:28Мама, я хочу тату: руководство для родителей и подростков по ответственному выбору татуировок 15:43Потерявший жену Сумишевский рассказал о своей новой молодой возлюбленной 15:30Врач Коньшина рассказала, как помочь ребенку с заиканием учиться в школе? 13:45ТЕСТ: угадайте советский кинофильм по букету цветов в кадре 12:33[ТЕСТ] по яркой биографии Михаила Пуговкина: к 101-летию именитого актера 10:28"Иногда меня болтает": 77-летняя Елена Преснякова раскрыла секрет своей стройности 09:10Психологи звезд шоу-бизнеса: как артисты преодолевают проблемы и что обсуждают с коучами 06:24Дочь Успенской откровенно рассказала о предательстве в семье и его последствиях 03:40Онкобольная Кейт Миддлтон не сможет поддержать принца Уильяма в ответственный день 00:03Сегодня Борису Клюеву могло бы исполниться 80 лет: вспоминаем яркие моменты из жизни актера 21:57Королева сообщила о ЧП: срочно потребовалась карета скорой помощи
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"

Оперетта, цирк и мастер-классы: что ждет гостей фестиваля "Театральный бульвар"
96

В рамках фестиваля состоится более сотни постановок с участием тысячи московских артистов.

До 11 августа в Москве проходит уникальный фестиваль "Театральный бульвар", который является частью проекта "Лето в Москве". В этом году гости смогут насладиться более чем сотней постановок, в которых задействовано свыше тысячи актеров.

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Основные площадки фестиваля

1. Сретенский бульвар

– Здесь проходит выставка, организованная Российским институтом театрального искусства — ГИТИСом и Школой-студией МХАТ. Основное внимание уделено созданию театральных костюмов и сценических макетов. Ежедневно зрители могут увидеть документальные спектакли из серии "Прожито на бульварах".
2. Страстной бульвар

– На этой площадке работает мастерская семейного театра «Клумба из тумбы» и иммерсивная лаборатория "Эскизы в пространстве". Каждую пятницу проводятся иммерсивные представления театра "Импресарио" под руководством Федора Елютина.
3. Чистопрудный бульвар

– Здесь находится экспериментальный театр, где работают такие мастерские, как творческая лаборатория Сергея Быстрова "Пух и Прах", мастерская "Щукины дети" театра-студии "Культрас" и мастерская Федора Левина. Ежедневно проходят творческие дискуссии и эксперименты в рамках «Контекст-клуба».
– Специальные мероприятия включают творческий вечер народного артиста России Сергея Степанченко (16 июля), спектакль Театра на Юго-Западе «Демон» (20 июля) и мастер-класс артистов экспериментально-театрального центра новой драмы "Практика" (20 июля).
4. Цветной бульвар

– Это пространство цирковых искусств, где ежедневно с 17:00 до 20:00 выступают цирковые артисты, уличные театральные коллективы, клоуны и мимы. Особое внимание стоит уделить спектаклю театра «Уголок дедушки Дурова», который состоится 21 июля.
5. Тверской бульвар

– Эта площадка посвящена оперетте. С 16 июля здесь звучат хиты классической и советской оперетты. Также проводятся танцевальные мастер-классы от солистки балета Московского театра оперетта Евгении Тюминкиной.
6. Пушкинская площадь

– В выходные дни здесь работает музыкальная сцена, где выступают оперные певцы и театральные звезды в сопровождении оркестра. 20 июля состоится музыкально-поэтическая постановка "Шесть чувств", а также концерт с произведениями русских и зарубежных композиторов XVIII — начала XIX века. 21 июля пройдут поэтические чтения, посвященные 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, спектакль Московского нового драматического театра «Он победил время и пространство», выступление Большого симфонического оркестра под управлением Алексея Соболева и концертная версия оперетты Иоганна Штрауса "Летучая мышь".
7. Амфитеатр "Яма" на Покровском бульваре

– Это главная сцена фестиваля, где 20 и 21 июля будут показаны спектакли ведущих московских театров и выступления известных артистов. Среди них моноспектакль Елены Захаровой, постановка артистов Московского театра "Мастерская Петра Фоменко" по произведениям Владимира Маяковского, спектакль Дарьи Мороз и выступление Евгения Князева.
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы


Тематика площадок

Тверской бульвар: оперетта
Пушкинская площадь: музыкальный театр
Сретенский бульвар: сценическое оформление и костюм
Страстной бульвар: иммерсивный и визуальный театр
Цветной бульвар: цирк
Чистопрудный бульвар: экспериментальный театр

Вход на мероприятия фестиваля "Театральный бульвар" бесплатный. Однако для посещения некоторых из них необходима предварительная регистрация.

Подпишись в Telegram

16 июля 2024, 14:40
Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы
mos.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Москвичи смогут выступить на фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru
Фото: Mos.ru

По теме

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" привлекает в столицу туристов – эксперт

Фестиваль "Папа и сын" пройдет в Москве на Тверском бульваре

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "Культурный код Подмосковья"

Более 20 тысяч человек посетили фестиваль "Культурный код Подмосковья"
Фестиваль прошел в рамках всероссийского проекта "Большие семейные выходные". В минувшие выходные в более чем 80 парках Московской области прошел фестиваль "Культурный код Подмосковья", который посетили свыше 20 тысяч человек.

Минсельхоз Подмосковья дал советы по защите домашних животных от клещей

Минсельхоз Подмосковья дал советы по защите домашних животных от клещей
В дачный сезон важно обеспечить защиту питомцев от клещей. Инструкцию для владельцев домашних животных представила Госветслужба региона, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Специалисты Госветслужбы Подмосковья советуют использовать таблетки, ошейники, а также капли, шампуни и спреи для защиты домашних животных.

Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"

Москвичам рассказали о схеме движения во время фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши"
На несколько дней Москва превратится в гастрономическую столицу. В выходные, 13 и 14 июля, Москва приглашает всех жителей и гостей столицы на грандиозный праздник еды, развлечений и хорошего настроения.

Подмосковная компания разработала походный душ и стиральный мешок для военных

Подмосковная компания разработала походный душ и стиральный мешок для военных
ГК "Пластик Он Лайн" из Московской области запустила производство многофункциональных мешков, способных заменить стиральную машину и использоваться как походный душ, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. Продукция ориентирована на использование военными в полевых условиях. «Объем инвестиций в проекты составил 160 млн рублей.

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино

Собянин сообщил об уничтожении летевшего к Москве БПЛА в Ступино
В своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбили беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Это произошло в Ступинском городском округе. По предварительным данным, обломков и разрушений на месте падения не было зафиксировано, также нет информации о пострадавших.

Выбор читателей

15/07Пнд"Разорваны до темных щелей": Лолита снова вляпалась в скандал из-за внешнего вида 14/07ВскНадежда Кадышева произвела фурор в Москве: такого не ожидал никто 14/07Вск"Домой не планируем": уехавшая из России Решетова сделала заявление на фоне скандала с Алсу 16/07Втр"Извиняться я ни перед кем не буду": оскандалившаяся Лолита сделала объявление 15/07Пнд"60 раз в день": влюбленная Ани Лорак раскрыла секрет идеальной фигуры 15/07ПндОрлова влезла в скандал с разводом Алсу ради категоричного заявления: Вас не звали!