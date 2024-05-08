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Среда 8 мая

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С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%

С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%
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С 20 мая в Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Это решение направлено на поддержание эффективности транспортной системы и обеспечение ее дальнейшего развития, чтобы жители и гости столицы могли комфортно преодолевать дистанции.

Как передает в телеграм-канале Дептранс Москвы, цены на проезд в Москве остаются одними из самых выгодных среди крупных российских городов. С 2011 года тарифы ниже уровня инфляции почти на 30%, а протяженность поездок в столице – одна из самых больших в стране.

Ключевые корректировки:

  • Стоимость проезда по "Единому" билету (на 30, 90 и 365 дней) вырастет незначительно – в среднем менее чем на 2 рубля за поездку.
  • Оплата проезда по биометрии останется наиболее рациональным вариантом для разовых поездок и будет стоить 53 рубля.
  • Речные поездки станут доступнее в несезон: стоимость билета на речной транспорт уменьшится на 20-50 рублей в зависимости от его вида.
  • "Единый" на 30 дней откроет возможность бесплатного проезда на регулярных речных маршрутах.

Что останется прежним:

  • Бесплатные пересадки между разными маршрутами наземного транспорта при использовании карты "Тройка", привязанной к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт".
  • Бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД. В частности, это относится к поездкам из Зеленограда.
  • Выгодные цены на проездные для учащихся и безлимитные билеты.

Развитие столичного транспорта продолжается:

  • В 2023 году открыты 14 новых станций метро, 2 линии МЦД и 2 регулярных речных маршрута.
  • Ведется строительство и проектирование еще 3 линий метро.
  • Обновляется транспортный парк, включая внедрение беспилотных технологий.
  • Разрабатываются инновационные сервисы, например, виртуальная карта "Тройка".

Средства от индексации тарифов будут направлены на дальнейшую модернизацию транспортной системы Москвы, включая развитие инфраструктуры, совершенствование билетной системы и повышение качества пассажирских услуг.

ДНИ в Telegram

8 мая 2024, 17:46
Фото: superdrusha1 / pixabay.com
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Фоторепортаж

Жизнь в столице: как переехать

Фото: Пресс-служба
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