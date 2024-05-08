С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%

С 20 мая в Москве изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Это решение направлено на поддержание эффективности транспортной системы и обеспечение ее дальнейшего развития, чтобы жители и гости столицы могли комфортно преодолевать дистанции.



Как передает в телеграм-канале Дептранс Москвы, цены на проезд в Москве остаются одними из самых выгодных среди крупных российских городов. С 2011 года тарифы ниже уровня инфляции почти на 30%, а протяженность поездок в столице – одна из самых больших в стране.



Ключевые корректировки:

Стоимость проезда по "Единому" билету (на 30, 90 и 365 дней) вырастет незначительно – в среднем менее чем на 2 рубля за поездку.

Оплата проезда по биометрии останется наиболее рациональным вариантом для разовых поездок и будет стоить 53 рубля.

Речные поездки станут доступнее в несезон: стоимость билета на речной транспорт уменьшится на 20-50 рублей в зависимости от его вида.

"Единый" на 30 дней откроет возможность бесплатного проезда на регулярных речных маршрутах.

Что останется прежним:

Бесплатные пересадки между разными маршрутами наземного транспорта при использовании карты "Тройка", привязанной к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт".

Бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД. В частности, это относится к поездкам из Зеленограда.

Выгодные цены на проездные для учащихся и безлимитные билеты.

Развитие столичного транспорта продолжается:

В 2023 году открыты 14 новых станций метро, 2 линии МЦД и 2 регулярных речных маршрута.

Ведется строительство и проектирование еще 3 линий метро.

Обновляется транспортный парк, включая внедрение беспилотных технологий.

Разрабатываются инновационные сервисы, например, виртуальная карта "Тройка".

Средства от индексации тарифов будут направлены на дальнейшую модернизацию транспортной системы Москвы, включая развитие инфраструктуры, совершенствование билетной системы и повышение качества пассажирских услуг.