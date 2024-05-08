С 2011 по 2024 год тарифы на проезд в Москве ниже уровня инфляции почти на 30%

Как передает в телеграм-канале Дептранс Москвы, цены на проезд в Москве остаются одними из самых выгодных среди крупных российских городов. С 2011 года тарифы ниже уровня инфляции
почти на 30%, а протяженность поездок в столице – одна из самых больших в стране.
Ключевые корректировки:
- Стоимость проезда по "Единому" билету (на 30, 90 и 365 дней) вырастет незначительно – в среднем менее чем на 2 рубля за поездку.
- Оплата проезда по биометрии останется наиболее рациональным вариантом для разовых поездок и будет стоить 53 рубля.
- Речные поездки станут доступнее в несезон: стоимость билета на речной транспорт уменьшится на 20-50 рублей в зависимости от его вида.
- "Единый" на 30 дней откроет возможность бесплатного проезда на регулярных речных маршрутах.
Что останется прежним:
- Бесплатные пересадки между разными маршрутами наземного транспорта при использовании карты "Тройка", привязанной к личному кабинету в приложении "Метро Москвы" или "Московский транспорт".
- Бесплатные пересадки между метро, МЦК и МЦД. В частности, это относится к поездкам из Зеленограда.
- Выгодные цены на проездные для учащихся и безлимитные билеты.
Развитие столичного транспорта продолжается:
- В 2023 году открыты 14 новых станций метро, 2 линии МЦД и 2 регулярных речных маршрута.
- Ведется строительство и проектирование еще 3 линий метро.
- Обновляется транспортный парк, включая внедрение беспилотных технологий.
- Разрабатываются инновационные сервисы, например, виртуальная карта "Тройка".
Средства от индексации тарифов будут направлены на дальнейшую модернизацию транспортной системы Москвы, включая развитие инфраструктуры, совершенствование билетной системы и повышение качества пассажирских услуг.