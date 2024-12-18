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Среда 18 декабря

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Малайский медведь стал одним из 70 новых видов в Московском зоопарке

Малайский медведь стал одним из 70 новых видов в Московском зоопарке
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Московский зоопарк в осенний период значительно пополнил свою коллекцию новыми животными.

В общей сложности за сезон сюда прибыли представители более 70 видов, многие из которых являются редкими и внесены в Красную книгу. О новинках подробно рассказали в самом зоопарке.

Одним из ярких новичков стал детеныш малайского медведя — самочка, которой недавно исполнилось десять месяцев. Эти медведи, также известные как солнечные медведи или бируанги, не появлялись в Московском зоопарке уже более трех десятилетий. Они отличаются небольшими размерами, но при этом обладают значительной силой. Характерная черта этих медведей — яркое желтое пятно на груди, похожее на полумесяц. Маленькая самочка быстро освоилась в новом доме и активно исследует лесенки своего вольера. Жители города могут принять участие в выборе имени для нее через платформу "Активный гражданин".

Фото от Московского зоопарка

Кроме того, в зоопарк поступили новые виды насекомых. Теперь там живут императорский скорпион и чилийский птицеед — паук, который обитает в Америке и отличается спокойным нравом, не представляя угрозы для людей. Скорпиона привезли из африканских тропиков, где он может достигать длины до 20 сантиметров.

Водная экспозиция зоопарка тоже обновилась. Там теперь можно встретить таких ярких рыб, как кольчатые ангелы с неоновыми полосами, клинополосатые рыбки-бабочки и даже гигантского осьминога, которого не видели в Москве больше десяти лет. Этот моллюск, прибыв из Приморского края, привлекает внимание своими необычными формами и напоминает пришельца из космоса. У него голубая кровь из-за высокого содержания меди, три сердца и целых девять мозгов, что делает его одним из умнейших существ в животном мире.

Фото: Московский зоопарк

Коллекция ядовитых змей зоопарка, которая считается крупнейшей в мире, пополнилась гладкой смертельной змеей — одной из наиболее опасных рептилий планеты, а также рядом других интересных видов.

Черный гриф, крупная птица из семейства ястребиных, прибыла в зоопарк в рамках международного обмена. Эта величественная птица с размахом крыльев до трех метров стала новым жителем экспозиции "Скала хищных птиц". Грифы способны видеть добычу с высоты до двух километров благодаря острым глазам.

Фото от Московского зоопарка

Также в зоопарк прибыли колпицы — болотные птицы, внесенные в Красную книгу России, и красные ибисы. Кроме них, на водоемы зоопарка переселили редкие виды уток, включая гребенчатую и свистящую Иттона.

В зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге, филиале Московского зоопарка, появился японский журавль. Птица была доставлена из Окского заповедника для участия в программе по созданию резервной популяции. Молодому самцу, названному Хачинохе, нашли пару, и они начали обустраиваться в своем новом жилище. Успех их союза важен для сохранения этого редкого вида.

Фото от Московского зоопарка

Двумя новыми жителями зоосада стали зубры — самец Базальт и самка Майя, прибывшие из Белоруссии. Это часть программы Союза зоопарков и аквариумов России, направленной на формирование устойчивой популяции этих краснокнижных животных.

Фото от Московского зоопарка

В сентябре в Московский зоопарк из Казанского зооботсада перевели белого медведя по имени Терпей, которому исполнилось 22 года. Его прибытие стало частью программы "Благополучие пожилых и беспомощных животных". Для комфортного проживания Терпею подготовили специальный вольер с кондиционированными помещениями и большим открытым пространством, включающим бассейн и снежную горку. Белый медведь успешно адаптировался к новому месту и уже начал выходить в экспозиционную зону.

Фото от Московского зоопарка

Шоу-бизнес в Telegram

18 декабря 2024, 13:04
Фото от Московского зоопарка
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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