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Четверг 21 сентября

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Зарплаты растут: людям каких профессий стали платить больше

Зарплаты растут: людям каких профессий стали платить больше
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Специалисты "Авито Работы" провели собственное исследование и выяснили, людям каким профессий стали платить больше. Оказывается, зарплаты растут у учителей (средняя зарплата 68,5 тысячи рублей), переводчиков (81,6 тысячи рублей) и рекрутеров (70,7 тысячи рублей). Но быстрее всего зарплаты растут у работников в сфере промышленности.

На это повлиял повышенный спрос на специалистов на рынке труда в сентябре 2023 года, отмечает "Радио 1". В целом по России годовой рост зарплат составил 39% (если сравнивать с тем же периодом прошлого года).

22 сентября 2023, 00:06
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Радио 1✓ Надежный источник

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