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Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере

Вопрос ребром: что мешает большинству людей проявляться и развиваться в карьере
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Алена Алексеева

Алена Алексеева

 Психолог, основатель онлайн-школы, автор трансформационного курса "Лаборатория счастья"

Вопросы развития карьеры и проявления в профессиональной сфере актуальны для каждого из нас.

Но почему так много людей сталкиваются с трудностями на этом пути? Что заставляет их медлить, колебаться и, порой, отказываться от шансов на развитие? Глупость и ограниченность, инфантильность и трусость? Давайте выявим несколько ключевых преград, мешающих большинству людей раскрыть свой потенциал и достичь карьерных вершин.

1.Недостаток уверенности в себе

Первое, что мешает проявлению своего профессионализма и развитию в карьере – это недостаток уверенности в собственных способностях. Многие люди недооценивают свои навыки и сомневаются в том, что они могут принести пользу в своей профессиональной деятельности. Что те знания и опыт, которыми они обладают, могут оказаться полезными даже в рамках работы в компании, не говоря уже о развитии собственного бизнеса. Этот внутренний диалог с собой тормозит стремление к новым возможностям и вызывает страх начать двигаться вперед.

2. Страх рисковать

Страх неудачи и боязнь разочарования часто удерживают людей от риска и экспериментов. Многие опасаются того, что не смогут оправдать ожидания других или потерпят неудачу, потому даже не начинают предпринимать шаги к своему росту. Однако, это не что иное как привычка додумывать за окружающих, предполагать какие-то потенциальные сценарии мышления других людей. И, как правило, эти сценарии совершенно не отражают действительность. Важно осознать, что переживать за мнение окружающих – это всего лишь лишний багаж, который мешает свободному движению вперед.

3. Отсутствие ясной цели

Неопределенность в целях и неверие в возможность их достижения также могут стать причиной стагнации в карьере. Многие ходят на работу просто для того, чтобы была зарплата, некая пресловутая стабильность и хоть какие-то пенсионные выплаты в будущем. Но наша реальность из каждого угла, из каждой щели кричит: "Ты посмотри, как я меняюсь! Ты до сих пор хочешь стабильности? Ее не будет". А люди продолжают жить в своем шаблонном мире, где сначала нужно окончить школу, затем институт, устроиться на работу и протирать там штаны до выхода на пенсию. Или с важным видом ходить по коридорам, имитируя бурную деятельность. И, когда у человека нет четких целей развития, он не понимает, что можно стать и начальником, ну или хотя бы просто замахнуться на эту идею. Жизнь будет выстраиваться совершенно по-другому, наполнится яркими красками. А когда человек не видит четкой перспективы и просто "плывет" по течению, то теряет мотивацию для активных действий и стремления к развитию.

4. Неграмотное или ограниченное мышление

Скептическое отношение к своим возможностям, недостаток уверенности и убеждение в своей неполноценности ограничивают человека в его стремлении к карьерному росту. Люди могут быть уверены, что у них недостаточно навыков, сил, ресурсов. Что новые возможности – это про какой-то супервысокий уровень ответственности, потому лучше сидеть на месте. Умение видеть широкий спектр возможностей и оценивать свои сильные стороны – важные аспекты, которые окажут заметное влияние на карьерный рост.

5. Влияние окружающих

Неосознанное воздействие близких или коллег может стать серьезным препятствием на пути к развитию. Критические комментарии, неуместные советы или даже давление подрывают уверенность в своих силах и останавливают стремление к новым достижениям. Например, муж может сказать жене: "Зачем тебе надо становиться начальником? Будешь допоздна задерживаться. Не надо тебе никакого карьерного роста, зарабатываешь ведь свои деньги стабильно". Конечно, некоторым крайне необходима поддержка или стимул со стороны других людей. Но это и есть инфантильность, то есть отсутствие своего собственного желания, намерения и стремления к конкретным действиям для их реализации.

6. Недостаток профессиональных навыков

Объективно – иногда недостаток определенных навыков становится заметной преградой на пути к карьерному росту. Сюда может приплюсовываться и другая история, когда сотрудники воспринимают место работы или работодателя, как компанию или человека, которые обязаны заниматься их развитием. И не осознают, что какие-то отдельные инвестиции в свое собственное развитие принесут большие дивиденды в виде хорошей зарплаты, более высокой должности. И опять же не предпринимают никаких шагов. Однако в наше время существует множество возможностей для саморазвития, обучения и приобретения новых компетенций. Потому так важно стремиться к самосовершенствованию, учиться на своих ошибках и уверенно двигаться к своим целям, независимо от трудностей.

На курсе "Лаборатория денег" участников обучают ставить ясные цели, развивать уверенность в себе и своем профессионализме. Преодолевать страхи и зависимости от оценки окружающих и многим другим навыкам, которые так необходимы, чтобы покорить новые карьерные вершины и достичь успеха во всех сферах жизни!

13 августа 2023, 18:13
Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто из российских звезд променял семью на карьеру

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

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