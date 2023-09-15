Собянин: Новые станции "салатовой" линии позволяют экономить до 40 минут в день

Мэр Москвы рассказал о первой неделе работы нового участка.

За первую неделю новыми станциями Люблинско-Дмитровской линии воспользовались 213 тысяч раз. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Экономия времени в дороге составляет до 40 минут в день", – уточнил градоначальник.

Также время в пути экономят преподаватели и студенты Московского физико-технического института. Им достаточно приехать на станцию "Физтех", после чего бесплатный шаттл довезет их до вуза, рассказал Собянин.

Станции "Яхромская", "Лианозово" и "Физтех" открылись 7 сентября. В дальнейшем на Люблинско-Дмитровской линии построят 27-ю станцию – "Южный порт", которая расположится между "Кожуховской" и "Печатниками".

Напомним, что 6 сентября запущен участок Солнцевской линии метро со станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". За первую неделю ими воспользовались 113 тысяч раз.