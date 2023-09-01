Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

Мэр поздравил горожан с Днем знаний.



Первого сентября в школы Москвы пошли около 120 тысяч первоклассников, написал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в новом учебном году за парты сели более 1,1 миллиона юных москвичей. Это абсолютный рекорд в истории города, подчеркнул Собянин.

Мэр назвал День знаний одним из самых главных праздников Москвы. Собянин пожелал школьникам новых знаний и открытий.

"Пусть всегда рядом будут мудрые педагоги и родители, готовые подсказать и помочь, вдохновить и увлечь", – добавил Собянин.

В 2023 году в Москве обновили 167 территорий школ и колледжей. Крупнейшим объектом благоустройства стала территория у колледжа №23 на улице Молостовых в районе Ивановское. Там появился большой спортивный кластер с футбольным полем и беговой дорожкой.