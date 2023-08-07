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Собянин: Реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году

Собянин: Реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в этом году
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В порядок приведут фасады и интерьеры здания.

Комплексная реставрация легендарного кинотеатра "Ударник" начнется в 2023 году, написал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник уточнил, что здание оснастят современной техникой, а на крыше создадут террасу и смотровую площадку.

Специалисты восстановят функцию открывания купола над залом, как задумывалось архитектором Борисом Иофаном. Планируется сохранить куполообразные потолки на первом этаже.

Также реставраторы демонтируют навесное оборудование, очистят фасад, удалят штукатурные вставки, приведут в порядок терразитовую штукатурку главных фасадов и металлические балконные ограждения.

После завершения реставрации в "Ударнике" будут проходить кинопоказы и фестивали. В здании разместят кафе, книжный магазин, пространства для выставок и просветительских проектов.

Собянин ранее сообщил о создании в столице крупнейшего в России центра производства кино. В состав кластера войдут кинопарк "Москино" и обновленная Киностудия имени Горького.

7 августа 2023, 11:42
Фото: Сандурская Софья/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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