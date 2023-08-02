Собянин рассказал о программе Московского урбанистического форума

Вход на все площадки свободный.

Гостей Московского урбанфорума ждут культурные и спортивные мероприятия, лекции и мастер-классы. Также пройдет деловая программа, где эксперты обсудят перспективы развития крупных городов, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Урбанфорум продлится до 10 сентября. Будут работать четыре большие площадки.

В олимпийском комплексе "Лужники" покажут достижения Москвы в благоустройстве, промышленности, городском хозяйстве, цифровых технологиях и в других сферах. Организовано 30 тематических пространств, в том числе "Мой район", где представлены главные инфраструктурные проекты столицы последних лет.

Основной темой площадки в Гостином Дворе станет здравоохранение, социальная поддержка и образование. Посетители пройдут профориентацию, попробуют себя в роли врача и узнают о секретах долгожителей.

В "Зарядье" 4 августа откроется экспозиция "Город для каждого". Инсталляция посвящена 10 мегапроектам Москвы и изменениям, которые ждут столицу. Там же пройдет основная деловая программа МУФ.

На площадке в Манеже откроется выставка о настоящем и будущем транспортной системы Москвы. Вход на все площадки свободный, но для посещения некоторых мероприятий нужна регистрация.

С расписанием мероприятий можно ознакомиться на сайте Московского урбанистического форума.