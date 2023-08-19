Как себя мотивировать? Отвечает психолог

Как правильно ставить цели и как работает мотивация – отвечает психолог Полина Токарева.



"Вижу цель – не вижу препятствий" – отличная мотивация, но не для всех и ненадолго. Порой бывает, что мы начинаем что-то делать с большим желанием и рвением, но все идет туго или получается плохо. С чем это может быть связано?

Психолог Полина Токарева в беседе с "Радио 1" пояснила, что иногда это может быть потому, что человек не понимает своих истинных желаний. Порой человек ставит какую-то цель не потому что это нужно ему, а, например, потому что чувствует давление общественности или родителей.

"Если что-то идет тяжело, подумайте, есть ли какие-то вторичные выгоды, есть ли какое-то внутреннее сопротивление, – отметила Токарева.

По словам психолога, есть стимул (он идет изнутри) и мотивация (это извне). Обычно мотивация сильнее стимула. Но ее может не хватить надолго. Чтобы добиться поставленной задачи, необходимо, чтобы стимул был мощнее мотивации, а еще лучше, чтобы он был внешним.