Психолог рассказала об особенностях детского блогинга

Многие родители поощряют детей в ведении личных блогов и не видят в этом ничего плохого. Такое мнение выразила психолог Ольга Годлевская.

Специалист рассказала, почему в подростковом возрасте ведение блога и увлечение соцсетями могут только навредить. По мнению эксперта, младших школьников лучше ориентировать на что-то другое, более развивающее. Эмоционально вовлеченный в контакт со своим ребенком родитель будет в курсе происходящего в жизни чада и тематики его блога, отмечает издание "Вести Подмосковья". Чтобы наладить контакт, нелишне будет обратиться за помощью к специалисту.