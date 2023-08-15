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Вторник 15 августа

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Психолог рассказала об особенностях детского блогинга

Многие родители поощряют детей в ведении личных блогов и не видят в этом ничего плохого. Такое мнение выразила психолог Ольга Годлевская.

Специалист рассказала, почему в подростковом возрасте ведение блога и увлечение соцсетями могут только навредить. По мнению эксперта, младших школьников лучше ориентировать на что-то другое, более развивающее. Эмоционально вовлеченный в контакт со своим ребенком родитель будет в курсе происходящего в жизни чада и тематики его блога, отмечает издание "Вести Подмосковья". Чтобы наладить контакт, нелишне будет обратиться за помощью к специалисту.

15 августа 2023, 22:04

МакSим и Nyusha споют для гостей Мосурбанфорума в "Лужниках" на вечеринке 19 августа

МакSим и Nyusha споют для гостей Мосурбанфорума в "Лужниках" на вечеринке 19 августа
Вход на концерты и ночные дискотеки свободный. В рамках Московского урбанистического форума в "Лужниках" состоятся выступления популярных артистов.

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