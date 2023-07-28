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Собянин рассказал о благоустройстве парка "Яуза"

Собянин рассказал о благоустройстве парка "Яуза"
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На девяти участках работы уже завершены.

Парк "Яуза" стал самым глобальным и уникальным проектом благоустройства в Москве за последние годы. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что парк объединяет зеленые пространства от МКАД до Ростокинского акведука. В сентябре завершится благоустройство участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.

"В результате получится территория для прогулок и отдыха протяженностью 20 км", – уточнил Собянин.

В парке создаются экологические тропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками, оборудуют лестничные спуски, открытую летнюю сцену и партер. На участках вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда появится 16 детских и 24 спортивные площадки, места для выгула собак и парковочные пространства.

Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"

В парке появится велосипедный маршрут протяженностью 20 километров. Для любителей бега оборудуют специальную дорожку.

"В планах на следующий год — завершить участки вдоль Сельскохозяйственной улицы и вблизи Ростокинского акведука и начать новый, вдоль поймы реки Яузы по Чукотскому проезду", – сообщил мэр Москвы.

Собянин ранее рассказал о реабилитации парка "Кузьминки". Специалисты проведут расчистку природной территории и другие работы. Проект разработают при участии активистов Юго-Восточного округа.

28 июля 2023, 16:00
Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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