Собянин рассказал о строительстве нового здания военкомата на улице Яблочкова

Мэр Москвы проверил ход работ.



На улице Яблочкова на северо-востоке Москвы появится объединенный окружной военный комиссариат. В нем будут работать Бабушкинский, Бутырский и Останкинский военкоматы, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в здании выполнены фундамент, гидроизоляция и перекрытия. Началась отделка помещений.

"Планируем завершить все весной 2024 года", – уточнил Собянин.

В Едином пункте отбора мэр пообщался с контрактниками, которые готовятся отправиться в зону проведения спецоперации на Украине. Собянин поблагодарил их за самоотверженную работу.

Столичный пункт отбора на военную службу расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Для контрактников их их семей работает горячая линия 117, где можно получить информацию о службе и мерах поддержки. В мессенджере "Телеграм" действует чат-бот MskContract_bot.